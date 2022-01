Dexter: New Blood Showrunner aborde la possibilité de plus de saisons

Le final de Dexter : sang neuf a laissé de nombreux téléspectateurs choqués, et après avoir terminé la saison, certains fans espèrent déjà plus d’épisodes pour voir ce qui se passera ensuite. Dans l’état actuel des choses, il n’est pas prévu à Showtime de produire des saisons supplémentaires car Nouveau sang a été développé en série limitée. Bien sûr, une réponse positive à l’émission pourrait toujours aider à convaincre le câbleur d’aller de l’avant avec une suite.

Parlant de la série de revival avec Collider, le showrunner Clyde Phillips a fourni une réponse optimiste lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir de Dexter : sang neuf. Il dit que cela ne dépend pas de lui du tout, car il s’agit d’une décision interne qui devra venir de Showtime. La bonne nouvelle est que Phillips indique clairement qu’il est heureux de continuer si le câbleur décide d’aller de l’avant avec plus d’épisodes.

« Eh bien, c’est vraiment l’appel de Showtime », dit Phillips. « Et en parlant d’appels, s’ils m’appelaient et me disaient: » Écoutez, c’est un énorme atout pour Showtime. » Je pense, et je souligne le mot penser, je pense Dexter est leur atout numéro un. S’ils m’appelaient et me disaient : « Nous voulons faire Harrison ». Es tu intéressé?’ Un peu comme quand ils m’ont appelé pour me dire : « Nous voulons redémarrer Dexter, et tu es le gars,’ je laisserais tout tomber pour le faire. »

Il a ajouté: « Je veux dire, l’émission connaît un énorme succès pour eux cette saison. Et nous allons obtenir de gros chiffres en janvier et tous les gens qui DVR-ing l’émission afin qu’ils puissent se gaver. Nous allons obtenir un tout nouvel ensemble de chiffres plus tard ce mois-ci. Et je pense que cela pourrait bien être déterminant dans la décision de Showtime. Et s’ils veulent le faire, encore une fois, j’ai beaucoup de choses en cours, et je vais tout laisser tomber à fais le. »





La fin de l’original Dexter la série n’a pas été vraiment bien accueillie par les fans. L’une des raisons pour lesquelles les personnes impliquées étaient si désireuses de faire Nouveau sang était de donner à l’histoire un autre chapitre, leur permettant de livrer une conclusion plus satisfaisante. Ce renouveau pourrait servir de meilleure fin que ce que les fans ont reçu auparavant, et comme le dit Phillips, le plan était depuis le début d’arriver à cette fin de partie particulière.

Dexter : sang neuf ramène Michael C. Hall pour reprendre le rôle dans lequel il a joué lors de la série originale. Jennifer Carpenter est également revenue avec de nouveaux venus dans le casting, notamment Jack Alcott, Julia Jones, Johnny Sequoyah, Alano Miller et Clancy Brown. Cela reprend dix ans après les événements de l’original avec Dexter vivant dans une nouvelle ville sous un nouveau nom après avoir simulé sa mort, où il retrouve son mystérieux fils séparé.

Le temps nous dira si d’autres épisodes de Dexter : sang neuf jamais arriver. Pour l’instant, les fans peuvent consulter toute la saison de la série Revival en streaming sur l’application Showtime.





