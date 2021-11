Dexter: La série originale de notes de Showrunner a perdu son chemin

NV GALLERY Console DEXTER Noir / Blanc

Piètement original On adore notre console DEXTER avec ses pieds en métal hyper original et son plateau en marbre, terrazzo, ou bois, selon les envies. Cette table raffinée convient parfaitement à un intérieur chic, cool et contemporain. Elle nous séduit par ses formes géométriques aériennes. Décoratif et fonctionnel Notre console d'entrée DEXTER est à la fois décorative et fonctionnelle. Elle permet de déposer toutes sortes d'objets de décoration. On l'imagine bien dans le hall d'entrée mais elle fera également sensation dans la chambre ou dans le salon. Vous préférez un style un peu plus urbain ? Pas de souci, DEXTER existe aussi avec un plateau en bois.