‘Dexter’ anticipe son retour avec une nouvelle bande-annonce

Dexter Casque Dexter LADAK COMPOSITE Black mat

DEXTER vous propose son casque intégral le LADAK COMPOSITE :Sécurité :En fibres de verre reconnu pour sa résistance aux impact et annoncé à un poids contenu de 1450g +/-50EPS triple densité pour une absorption des chocs optimiséeFermeture de la jugulaire par boucle micrométrique rapide et efficace même avec des gantsVisibilité :Ecran incolore Max vision traité anti rayureLivré avec un film Pinlock 70 afin de lutter contre la buéeEcran solaire intégré traité anti-rayures et antibuéeChamps de vision vertical à 110° offrant un excellente visibilité vers le bas en position deboutEcrans amovibles afin d’utiliser le casque avec des lunettes Off RoadVentilations :1 ventilation mentonnière réglable afin de limiter la formation de buée2 ventilations supérieures réglables pour un flux d'air optimisé 2 extracteurs afin d'expulser l'air viciéLes “+” :Intérieur entièrement démontable et lavableIntérieur en tissu hypoallergéniqueIntérieur conçu pour permettre un ajustement sans pression et pour réduire le bruitCouronne en cuir Suédé pour plus de confortIntérieur conçu pour les porteurs de lunetteCasquette amovible limitant la prise de vent et favorisant la stabilité à haute vitessePrédisposé à recevoir un système de communicationLivré avec une bavette anti-remousLivré avec un cache-nez