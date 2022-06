Devriez-vous manger avant votre café du matin ?

Près de la moitié d’entre nous se réveille le matin et, avant de faire quoi que ce soit d’autre, on boit du café. Et plus nous nous sentons fatigués, plus nous voulons notre café fort. Mais une étude a surveillé comment le sommeil et la consommation de café pouvaient affecter notre glycémie. Une glycémie mal régulée est connue pour avoir des effets néfastes sur notre santé, contribuant aux conditions de diabète de type II.

Photo : Vladimir Yelizarov/Unsplash

Le chercheur principal Harry Smith a noté qu’une seule nuit de sommeil manquée n’affectait la santé de personne. Mais il convient de noter que le manque de sommeil continu est connu pour blesser le corps. Passer directement d’une mauvaise nuit de sommeil à une bonne tasse de café noir semblait également affecter les gens. Smith a noté, « … commencer un jour après une mauvaise nuit de sommeil avec un café fort a nui au métabolisme du glucose d’environ 50 pour cent. » Les chercheurs suggèrent plutôt de prendre votre café du matin après un petit-déjeuner sain, et pas avant.

Photo : Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash

Le café ne remplace pas le sommeil ou le petit-déjeuner

Certes, l’étude elle-même était relativement petite, impliquant seulement 29 hommes et femmes en bonne santé. Les participants ont passé 3 tests nocturnes différents dans un ordre aléatoire. Le premier test était une nuit de sommeil typique et une boisson sucrée le matin. Le deuxième test impliquait d’être réveillé toutes les heures pendant cinq minutes et la même boisson sucrée du matin. Le troisième test reflétait le test 2 pour les troubles du sommeil, mais les participants recevaient d’abord du café noir fort, puis une boisson sucrée après 30 minutes. Les résultats de l’étude ont indiqué aux chercheurs que le café n’était pas un substitut adéquat au sommeil ou au petit-déjeuner. Bien sûr, ces résultats ne nous donnent pas une image complète.

Harry Smith convient que davantage de recherches sont nécessaires. Cette étude permet de mettre en évidence des lacunes essentielles dans nos connaissances. Bien que les résultats ne soient pas concluants, l’étude aide à élargir notre compréhension de la caféine, du sommeil et du métabolisme.