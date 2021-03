Devriez-vous faire les nouveaux Moments Prime Icon SBC dans FIFA 21? Puyol, Kluivert et Nedved

EA a enfin publié de nouveaux SBC Icon dans FIFA 21 avec trois nouveaux joueurs de Prime Icon Moments, Carles Puyol, Patrick Kluivert et Pavel Nedved.

Comme cela va avec l’un de ces SBC, je vais regarder combien coûtent les SBC, ce qui sur trois est probablement votre meilleur choix, et si vous devriez prendre la peine de faire l’un d’entre eux, en particulier compte tenu de l’état effacé. de la plupart des clubs populaires à ce stade du jeu.

Plus de 40 🏆 entre eux 🤯 La dernière série de défis de construction d’escouade ICON est maintenant disponible #FUT.# FIFA21 pic.twitter.com/WpP3MngLrg – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 4 mars 2021

Tout d’abord, Carlos Puyol. Que vous soyez fan du joueur ou non, il est difficile de nier qu’EA n’a pas été trop généreux avec cette carte. Il n’a que 75 allures, ce qui ne semble pas convenir à l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. C’est comme ça.

Pour compenser cette statistique de rythme terne, Puyol a des statistiques physiques et défensives ridicules, avec une incroyable défense de 96 et 92 physique. Cela correspond à des passes décentes, mais déçues par une statistique de dribble moins que brillante.

Ensuite, Patrick Kluivert. Maintenant, cette carte est assez excitante. Non seulement il a des compétences de 4 étoiles et un pied faible de 5 étoiles, mais il mesure également 6 pieds2 et affiche un rythme, des tirs et des dribbles excellents. Il vient également avec le trait de tir à l’extérieur du pied.

En termes de statistiques brutes, Kluivert a un rythme fantastique à 89, des capacités de tir en fin de partie avec 93 et ​​des dribbles supérieurs à la moyenne à 86. Son agilité et son équilibre sont tous deux inférieurs à 80, mais cette carte se sentira toujours plutôt bien sur le ballon.

Enfin, Pavel Nedved. C’est une autre carte passionnante, avec d’excellentes statistiques en passes, en tir et en dribbles. Il est juste déçu par ses statistiques de rythme qui sont respectivement inférieures à 90. Il a également des compétences 4 étoiles et un pied faible 5 étoiles, parfait pour cette étape du jeu.

Ce qui rend ces cartes encore meilleures, c’est leur valeur décente. Pour Carlos Puyol, par exemple, vous aurez besoin d’une équipe de bronze, d’une équipe d’argent, de deux équipes de 84 (une avec un TOTW) et d’une équipe de 86. C’est environ 500-600k sur les deux consoles. Valeur assez décente pour un joueur de ce calibre. Kluivert et Nedved sont plus chers, cela étant dit.

Alors, ces SBC valent-ils votre temps et votre club? En termes de valeur pure, Puyol est votre meilleur pari. Les deux autres… c’est difficile à dire. S’ils étaient disponibles pour tout le cycle de jeu – pas seulement deux mois – vous pourriez certainement justifier la construction de ces cartes. Sinon, elles pourraient être trop chères pour une paire de cartes non échangeables.