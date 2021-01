Devriez-vous faire le nouveau POTM SBC de la Premier League Bruno Fernandes dans FIFA 21? On y va encore une fois

Bruno Fernandes remporte des prix POTM de Premier League consécutifs et obtient un autre nouveau SBC en FIFA 21. Les statistiques sur cette carte sont irréelles. Cependant, la carte va nécessiter 6 segments séparés pour compléter la carte.

Cela met son prix à environ 1 million de pièces FIFA. Cela représente beaucoup de pièces pour une carte non échangeable. Gardez à l’esprit que TOTY n’est que dans quelques semaines. Ces pièces pourraient être utiles. Cependant, comme je l’ai dit, cette carte est assez folle.

Cette carte Fernandes classée 92 est une énorme mise à niveau sur sa carte live Headliners classée 91, qui compte actuellement 1,8 million de pièces. C’est une carte échangeable et Fernandes est susceptible d’obtenir des améliorations avec sa bonne forme (et la bonne forme de Man Utd) pour le moment.

Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN:

De toute évidence, cette carte a des statistiques impressionnantes. Le rythme est solide à environ 80 pour les deux, le tir est irréel avec 99 coups longs, puissance de merde et pénalités (bien sûr), et d’énormes statistiques pour les dribbles et les passes. Il a également 99 endurance.

C’est fondamentalement déjà une carte de fin de partie, et cela suggère également que sa carte TOTY va pousser à 99. Vraiment, 1 million de pièces est en fait une valeur décente pour cette carte, mais cela ne signifie toujours pas que vous devriez vous précipiter pour la compléter.

Les gens étaient enthousiasmés par le POTM 91 de Fernandes et un mois plus tard, il existe déjà une version 92. Avec un lecteur en si bonne forme, cela n’a tout simplement pas de sens de continuer à mettre à niveau avec des versions non échangeables.

Si vous disposez de ces 800k supplémentaires, vous pouvez investir dans la carte live. Bien que le prochain match de Manchester United soit délicat (contre le champion de Liverpool ce week-end), Fernandes recevra encore quelques améliorations cette année.

Les cartes ne sont pas difficiles à fabriquer pour le moment dans FIFA 21 – il y a beaucoup de défis et d’objectifs qui vous récompensent avec des cartes décentes – et vous pouvez utiliser certains des non échangeables de votre club pour faire baisser le prix de cette carte.

Ou, vous pouvez économiser ce million de pièces et le mettre dans des packs pour TOTY ou acheter la version améliorée de Fernandes.

Il ne fait aucun doute que cette carte a une valeur décente, mais vous devez mettre votre chapeau cynique: EA l’a fait exprès. TOTY est juste au coin de la rue. Ils veulent que vous brûliez vos clubs et vos pièces.