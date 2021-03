Devriez-vous faire le Joe Hart Flashback SBC dans FIFA 21? Gardien de but unique SBC

Le plus récent SBC en FIFA 21 célèbre un classique de la Premier League: la saison 2011-2012 de Joe Hart avec Manchester City lorsque l’équipe a remporté la ligue. Ce SBC est pour Spurs cependant, l’équipe actuelle de Joe Hart, bien que cela fasse peu de différence.

Vous ne vous sentez pas trop excité par un gardien de but SBC? Les gardiens de but sont souvent négligés et jetés dans une équipe pour des raisons de chimie, mais cette carte Joe Hart parlera à beaucoup de cœurs et d’esprits, en particulier pour les personnes qui ont grandi en admirant les performances du gardien.

Le co-détenteur du record de la plupart des PL Golden Gloves 🥇✋ Un nouveau défi de construction Flashback Squad est maintenant disponible dans # FIFA21#FUTpic.twitter.com/GGHzHMUIDR – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 6 mars 2021

En termes de carte, les statistiques semblent plutôt bonnes. Joe Hart est un imposant 6 pieds 5 qui le place là-haut avec Pope en termes de taille. Pope est l’un des gardiens de but les plus populaires de FIFA 21 pour cette raison précise, c’est donc une bonne comparaison.

Bien que les joueurs ne prêtent pas trop attention aux statistiques du gardien de but, Joe Hart a également un assez bon rythme pour un gardien de but. Cela le rend assez unique par rapport aux autres gardiens et cela signifie qu’il pourrait simplement battre certains joueurs à ces longues balles frustrantes que votre base Ter Stegen, De Gea ou Ederson.

Voici un aperçu des statistiques de plus près grâce à FUTBIN:

Les statistiques sont plutôt bonnes là où cela compte. Ce rythme se démarque, avec une vitesse de sprint de 82. Il est plus rapide que TOTY Neuer. Joe Hart a également un dribble décent avec un accent sur les réactions, parfait si vous vous trouvez dans un espace restreint avec lui. Il est facile à lier, étant anglais et en Premier League.

Joe Hart a besoin d’une équipe classée 85 pour compléter, ce qui représente environ 150 à 200 000 joueurs si vous n’achetez que tous les joueurs. C’est assez cher pour un gardien de but, bien que TOTY Neur soit actuellement assis à 400 km.

Cependant, par rapport à la carte informative de Nick Pope, la carte TOTW 84, c’est environ 100k de plus. Pope est assis à environ 50k sur les deux consoles, et les cartes partagent des statistiques similaires en termes de taille et de stature. Joe Hart a quelques boosts supplémentaires ici et là.

Dans l’ensemble, compte tenu de la popularité de Pope – et du fait que de nombreux joueurs pensent que la carte est complètement cassée – ce Joe Hart pourrait être un bon investissement si vous recherchez ce gardien de but solide pour vous voir jusqu’à la fin de l’année.

Dans le même temps, cela représente près de 200000 pièces non échangeables jetées dans un gardien de but. Non recommandé si votre club manque de joueurs ou si vous êtes à court de pièces. Allez chercher Pope à la place.