Devriez-vous faire le Houssem Aouar Freeze SBC dans FIFA 21? Un SBC étonnamment bon d’EA

Houssem Aouar n’était pas la carte attendue de la Ligue 1 Striker Freeze, mais c’est ce que nous avons. Compte tenu de ses statistiques, de son prix et de sa ligue, cette carte est en fait plutôt bonne. Un peu mieux que les autres Freeze SBC jusqu’à présent, au moins.

Aouar a besoin d’une équipe classée 85 pour compléter, ce qui revient à un peu plus de 100k sur les deux consoles. Pour cela, vous obtenez une carte classée 86 qui est extrêmement bien équilibrée, avec 4 étoiles, 4 étoiles et de nombreux traits décents.

Un nouveau candidat pour votre force de frappe 🎯#FUTFreeze❄ Player SBC maintenant disponible en # FUT21 pic.twitter.com/E98Jw4lhPp – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 22 décembre 2020

Aouar joue généralement au milieu du terrain, c’est donc une sorte de changement de position. Vous pouvez fondamentalement faire de sa carte de milieu de terrain un attaquant si vous le souhaitez, mais cette carte Freeze renforcée est solide dans tous les bons domaines. Ses statistiques sont bien équilibrées dans tous les domaines clés, y compris le rythme et le tir.

Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN:

Avec des statistiques de rythme proches de 90 dans les deux machines à sous, une agilité et un équilibre décents juste en dessous de 90 et un tir avec un 92, cette carte Striker est sur le point. C’est sans même mentionner le trait de tir en dehors du pied et le trait de tir Finesse.

Si vous avez utilisé cette carte Auoar comme or de base – comme quelques équipes de départ de Ligue 1 l’ont présenté – vous saurez que cette carte était déjà décente. Sa passe est également fantastique pour un attaquant (90 passes courtes), ce à quoi on s’attend avec ce genre de changement de position.

Lorsque vous regardez d’autres options dans cette Ligue et Nation, Ben Yedder est le premier qui vous vient à l’esprit (si vous ne comptez pas l’extorsion Mbappe). Pour cette gamme de prix, cette carte Auoar est d’un assez bon rapport qualité prix, surtout pour environ 100k.

Compte tenu des autres Freeze SBC jusqu’à présent… cette carte est d’un très bon rapport qualité / prix. Personne ne s’attendait à ce qu’il y ait un Striker Auoar, mais en termes de statistiques pures, cette carte vaut en fait la valeur du SBC. Bon travail, EA.

Devez-vous compléter le SBC? C’est l’une de ces rares occasions où je dois dire que ce SBC vaut les pièces que vous mettez. Jusqu’à présent, peu d’autres SBC Freeze ont offert ce type de rapport qualité-prix.

Si vous êtes curieux de connaître la carte, prenez d’abord la version de prêt et essayez-la dans certains matches amicaux. Je peux certainement voir cette carte être utile avec les objectifs de premier propriétaire, en particulier compte tenu de la ligue et de la nation populaires.