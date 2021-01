Devriez-vous faire le Cristiano Ronaldo Flashback SBC dans FIFA 21? Probablement encore une carte cassée

Cristiano Ronaldo a reçu un flashback SBC aujourd’hui en FIFA 21. C’est en fait une note abaissée à 87 et remonte à ses débuts à Manchester United. Cependant, cette carte est toujours à la Juventus et en Serie A.

Bien que la carte soit déclassée, il s’agit toujours de Ronaldo. Il garde sa forme de corps emblématique dans le jeu et les mouvements de compétences 5 étoiles, avec un rythme fantastique. Pour environ 200k-300k, à ce stade du jeu, presque tout le monde peut mettre la main sur Ronaldo, ce qui est très bien.

La carte est arrivée aux côtés d’une sélection de joueurs TOTY «mention honorable» aujourd’hui.

Une course de forme qui fait tourner la tête. UNE #TOTY Le joueur des mentions honorables est désormais déblocable via les objectifs dans #FUT.# FIFA21 pic.twitter.com/1ZRp5VKk9m – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 29 janvier 2021

Alors, cette carte Ronaldo en vaut-elle la peine pour le prix? La communauté divise assez Ronaldo. Pour ceux qui peuvent se permettre la version la plus chère de la carte, bien sûr, la version 87 de la carte peut sembler un peu idiote si vous possédez déjà la version la mieux notée.

Cependant, de nombreuses personnes n’ont pas un million de pièces à dépenser pour un seul joueur. Cette carte est conçue pour le joueur occasionnel, une carte de nouveauté, qui permet aux joueurs qui ne sont pas constamment en train de broyer ou de dépenser de l’argent de jouer avec Ronaldo.

Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN.

De toute évidence, cette carte est un gros déclassement sur l’autre version de Ronaldo, et à ce stade du jeu, la carte est probablement déjà derrière la courbe de puissance pour les joueurs ou les dépensiers inconditionnels de la FIFA. Ronaldo n’a que 79 tirs et un équilibre assez terrible, à 79 également. La carte n’a également que des mouvements de compétence 3 étoiles.

En termes de points positifs, ces statistiques de rythme sont toujours fortes et son dribble est bon. Ce serait probablement une carte amusante à utiliser en Premier League, mais comme je l’ai mentionné, il est toujours au «Piemonte Calcio». Nous sommes également à un stade dans FIFA 21 où il est simple de créer et de construire des cartes de haute qualité, ce qui signifie que vous pouvez probablement réduire le coût de ce SBC d’une grande marge.

Pour 200-300k, vous pouvez certainement également mettre la main sur des cartes différentes et mieux adaptées pour la méta à ce stade du jeu. Cependant, ces cartes ne sont pas Ronaldo. C’est un concept assez cool pour un SBC. EA aurait-il pu faire un peu mieux? Oui probablement. Mais le concept est cool.

Ceci est une carte de nouveauté. Une idée assez amusante pour un SBC d’EA et quelque chose que vous ne devriez probablement pas prendre trop au sérieux. Cela donne aux joueurs occasionnels l’occasion de jouer avec l’un des joueurs les plus emblématiques du football moderne, et c’est une bonne idée d’EA.