Devriez-vous faire le Ciro Immobile TOTGS SBC dans FIFA 21? Carte décente, prix décent, mais rien de spécial

Le prochain joueur à recevoir un TOTGS SBC en FIFA 21 est Ciro Immobile, l’attaquant de Lazio. L’équipe de Serie A, la Lazio, prend sa place en huitièmes de finale aujourd’hui après une victoire sur le Club de Bruges, et il semble méritant qu’Immobile ait reçu une carte renforcée pour sa performance dans le tournoi jusqu’à présent.

La carte en vaut-elle la peine? Cela dépend vraiment. Le prix est en fait très, très bon. Arrivant à environ 80k sur les deux consoles, c’est l’un des SBC les moins chers, et la carte d’Immobile est décente pour ce prix. Il a des statistiques décentes en tir, en rythme et en dribble, créant une carte assez bien équilibrée.

4 buts en 3 matchs et ça compte 💯#UCL Team of the Group Stage Squad Building Challenge, disponible dès maintenant en # FUT21 pic.twitter.com/HP8Q8UdJFc – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 8 décembre 2020

Il y a quelques raisons pour lesquelles EA a probablement considéré que cette carte se situait dans la partie inférieure de la valeur SBC, même s’il est noté 88. Son dribble et son équilibre sont inférieurs à 80 et son rythme n’est pas le plus élevé, deux énormes méta statistiques cette année. L’endurance de Ciro est également un peu faible, difficile pour les joueurs de la FIFA qui comptent sur des attaquants qui montent et descendent rapidement sur le terrain.

Cependant, cette carte présente certains avantages, au-delà de ces méta statistiques, qui pourraient la rendre à peu près utilisable à ce stade du jeu. Voici un aperçu de ses statistiques grâce à FUTBIN.

Je vais me concentrer sur ces statistiques de tir et de passes, qui, je pense, font toujours de Ciro un excellent choix pour un attaquant de Serie A. Avec 84 passes courtes, cela place en fait le plus haut niveau de passeurs, fantastique si vous aimez jouer le balle rapidement (ou lentement) à travers votre milieu de terrain à une paire d’attaquants.

De même, ses 92 réactions et 94 Positionnement et 94 Finition signifient qu’il va se sentir très calme devant le filet. Il peut se sentir un peu maladroit, mais si vous recherchez un attaquant clinique avec de bons passes, Immobile va s’adapter à votre équipe.

Quel est le meilleur style de chimie pour Immobile? Il y a quelques options, même si j’opterais probablement pour le style de chimie du moteur, avec de bonnes améliorations du dribble et du rythme. Un moteur porte son équilibre à 89. Il augmente également ces statistiques de passage déjà décentes pour devenir encore meilleures.

Dans l’ensemble, rien que pour le prix, cette carte Immobile est extrêmement abordable. Devriez-vous le faire si vous avez déjà une équipe de Serie A? Oui. Devez-vous le faire pour le sauver pour un futur SBC ou un objectif qui pourrait nécessiter des joueurs italiens ou de Serie A en premier propriétaire? Peut être.

Cependant, Dybala reste probablement une meilleure option, et son or de base est actuellement inférieur à 50k. Nourriture pour la pensée.