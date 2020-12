Devriez-vous faire le Alex-Oxlade Chamberlain Player Moments SBC dans FIFA 21? C’est beaucoup de pièces …

Alex-Oxlade Chamberlain reçoit un Player Moments SBC en FIFA 21, une carte de 85 pour le milieu de terrain de Liverpool, avec un énorme coup de pouce à sa carte d’or standard. Bien que la carte semble bonne, elle arrive également actuellement à environ 400k. C’est extrêmement, extrêmement cher.

Vous aurez besoin d’une équipe de 84 et de DEUX équipes de 86 pour compléter cette carte Chamberlain. Pour 400k, cette carte est excessivement chère. Avant même de lire le reste de cet article, je peux garantir que cette carte ne vaut pas le prix, en particulier avec d’autres milieux de terrain de premier plan (Wijnaldum vient à l’esprit), ne grattez même pas le prix du SBC de ce Player Moment.

Un grand objectif de temps à un grand moment. 🔥 UNE #UCL Moments Squad Building Challenge est maintenant disponible # FUT21 pic.twitter.com/BRafyEqCSG – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 5 décembre 2020

En tant que carte, Chamberlain n’a pas l’air trop mal. Il a un rythme, un tir et des dribbles décents, ce qui en fait un milieu de terrain très complet. L’anglais et une partie de la Premier League signifient qu’il est également facile à lier. Se démarque-t-il vraiment de nombreux autres joueurs de la Premier League? Bien…

Voici un aperçu des statistiques grâce à FUTBIN:

Comme vous pouvez le voir, les statistiques sont très complètes. Les statistiques de dribble de Chamberlain sont excellentes pour un milieu de terrain, avec un équilibre de 90. Sa défense et sa physicalité tournent autour de la barre des 80, et son rythme et son tir sont exactement ce dont vous avez besoin au milieu de terrain. Rien ne ressort comme trop fou de cette carte, mais il se sentira en équilibre sur le ballon.

Mais pour ce prix? 400k? Vous pourriez ramasser toute une gamme d’autres milieux de terrain de Premier League, y compris N’Golo Kante, pour ce prix … et avoir encore quelques pièces de monnaie. C’est un SBC comme celui-ci qui déroute les fans de FIFA 21 – à quoi pense EA qui rend une carte comme celle-ci si chère?

Avec FUTMAS et TOTY arrivant dans les prochains mois, ce que EA essaie de faire est assez évident. Videz vos clubs avant l’arrivée des grandes promotions. Même si vous êtes un fan inconditionnel de Liverpool, vous ne devriez pas craquer pour cet appât, cette carte ne vaut certainement pas un 400k non échangeable.

Il n’est pas surprenant que de nombreux membres de la communauté appellent celui-ci l’un des SBC les moins chers de l’histoire de la FIFA… parce que c’est proche. Peu importe à quel point vous aimez Chamberlain en tant que joueur ou Liverpool en tant que club, vous ne pouvez tout simplement pas justifier ce prix. Il est préférable de sauvegarder vos pièces et votre club pour un autre SBC.