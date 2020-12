Devriez-vous faire la carte CB SBC gelée par Aaron Wan-Bissaka dans FIFA 21? Trop cher… encore!

Aaron Wan-Bissaka reçoit un Freeze SBC en FIFA 21, le changeant en une carte CB classée 85. La carte elle-même a l’air plutôt bonne, avec un rythme décent et des statistiques défensives, mais la malédiction Man Utd / Prem est de retour.

La carte est extrêmement chère. Il nécessite 3 segments, dont une équipe de 86. Cela porte le prix total de la carte à près de 400k! C’est 400k de pièces perdues dans ce qui n’est qu’une carte CB décente.

(Comme vous pouvez le voir, ce SBC est si mauvais qu’EA Sports n’a même pas encore publié de Tweet à ce sujet sur son flux officiel …)

Même les statistiques de Wan-Bissaka – qui sont plutôt bonnes, vraiment – ne peuvent justifier de dépenser autant de pièces sur une carte CB non échangeable. Avec la même quantité de pièces, vous pourriez facilement obtenir une icône CB ou une carte Halloween de 88 points de Laporte.

Ceci est un autre exemple de la prime ridicule qu’EA accordait aux joueurs de Premier League, et un autre exemple d’un joueur de Manchester United arrivant avec une prime énorme et énorme.

Pour le plaisir, voici un aperçu des statistiques de Wan-Bissaka sur FUTBIN, qui vont encore plus loin pour prouver pourquoi il s’agit en fait d’un SBC très décevant d’EA.

La carte a un excellent rythme pour un CB, une défense brillante et des statistiques physiques solides. Ses passes courtes sont également très bonnes si vous préférez jouer de l’arrière. Les compétences 4 étoiles sont un bon ajout.

Vous ne trouverez pas beaucoup d’autres CB avec un si bon équilibre des statistiques dans les méta-zones clés, y compris les très bonnes statistiques de dribble de Wan-Bissaka. Il se sentira bien sur le ballon, et c’est probablement une jolie carte OP.

Mais le prix n’est tout simplement pas justifié, pas quand il existe d’autres excellents CB disponibles sur le marché pour des pièces échangeables.

J’ai déjà mentionné la carte Halloween de Laporte (cotée 88, 450k sur Xbox), la carte or de base de Varane, seulement 182k, ou même la carte CB extrêmement OP de Walker pour un peu plus que le prix de base SBC demandé.

Ce SBC est si mauvais que c’est en fait un peu une blague. Même si vous êtes un grand fan de Man Utd ou que vous aimez Wan-Bissaka en tant que joueur, cela ne sert à rien du tout en complétant ce SBC.

Accrochez-vous à vos pièces, attendez de meilleurs SBC, ou même un peu plus longtemps jusqu’au début de la nouvelle année et que les très grosses promotions commencent. Vous regarderiez en arrière les 400 km que vous avez coulés à Wan-Bissaka et pleureriez.