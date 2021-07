Devriez-vous demander le consentement des tout-petits avant de changer les couches ?

Élever un enfant n’est pas une mince affaire. Les changements de couches et les tétées de fin de soirée ne sont que le début – assurer une sécurité émotionnelle est un tout autre jeu de balle.

Lorsqu’il s’agit de faire en sorte que votre enfant se sente à l’aise et en sécurité au quotidien, est-ce un bon point de départ pour demander son consentement avant de changer les couches ?

Selon la chaîne australienne de garderies Only About Children, oui. La société a suscité un débat en ligne après avoir conseillé aux parents de procéder à des «changements de couches respectueux» impliquant le consentement et la permission.

Devriez-vous demander la permission à votre bébé ou tout-petit avant de changer sa couche ?

Selon Only About Children, les tout-petits ont besoin de plus de communication pendant le changement de couche afin d’en faire un processus collaboratif.

Ils conseillent aux parents de permettre aux enfants d’être quelque peu indépendants lors des changements de couches, de les laisser debout ou de retirer eux-mêmes la couche.

« Vous voudrez peut-être donner à votre tout-petit une certaine autonomie et lui demander ‘Voulez-vous marcher jusqu’à la table à langer ou devrais-je vous porter ?’ », disent-ils.

Le conseil est similaire à celui offert par l’experte en sexualité Deanne Carson en 2018, alors qu’elle suggérait d’utiliser les changements de couches comme une opportunité de cultiver une culture du consentement.

« Si vous laissez un espace et attendez le langage corporel et attendez pour établir un contact visuel, vous faites savoir à cet enfant que sa réponse compte », a-t-elle déclaré.

Cependant, le conseil n’a pas été très bien accueilli par les internautes, car beaucoup ont ridiculisé la suggestion.

Pour régler le débat, nous avons demandé à l’entraîneure familiale et parentale Amy Armstrong si demander la permission de changer les couches est un moyen approprié d’enseigner le consentement.

« Bien que le respect soit toujours essentiel, le consentement n’est pas approprié au développement pour changer la couche d’un nourrisson ou d’un tout-petit », nous dit-elle.

« Les enfants qui n’utilisent pas encore les toilettes seuls (nourrissons jusqu’à 3 ans) n’ont pas la cognition pour comprendre les raisons de changer une couche autre que pour assurer le confort physique de l’enfant.

Elle note également que parfois la nécessité de protéger la santé des enfants en changeant leur couche peut ne pas laisser le temps de donner leur consentement.

Comment rendre les enfants plus confortables lors des changements de couches ?

Bien que considérer les changements de couches comme une opportunité d’enseigner aux enfants les limites du consentement puisse ne pas être tout à fait approprié, Armstrong souligne toujours que le respect et la sécurité sont précieux ici.

« Une façon pour les parents de faire preuve de respect est de s’assurer que seuls les soignants de confiance ont la responsabilité de changer la couche de l’enfant », recommande-t-elle.

« De plus, le respect est démontré en étant rapide, doux et efficace dans la manière dont la couche est changée. Les parents ou autres soignants qui changent la couche doivent en faire une interaction positive avec une conversation agréable – ne pas faire honte à l’enfant pour l’odeur d’une couche souillée, par exemple.

Armstrong ajoute également que les enfants plus âgés peuvent nuire à leur intimité lors des changements de couches et conclut que des espaces à langer propres et hygiéniques sont essentiels pour la sécurité et le confort des enfants.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.