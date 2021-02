Devriez-vous acheter un ordinateur portable de jeu ou un ordinateur de bureau de jeu?

Avec la puissante série GeForce 30 de Nvidia désormais disponible sur les ordinateurs portables, il est temps de revoir l’éternelle question ordinateur de bureau contre ordinateur portable – axée sur le jeu, car la plupart des ordinateurs de la série GeForce 30 placeraient probablement le jeu au sommet de leur tâche. liste.

La question est encore plus compliquée de nos jours. Les sauts spectaculaires des performances du processeur et du GPU ont conduit à une demande sans précédent et à des prix volatils. Néanmoins, si nous passons en revue les principaux critères, il y a un gagnant clair pour la plupart d’entre eux – et vos propres priorités devraient vous conduire à la meilleure réponse. Pour passer à ce qui compte le plus pour vous, cliquez sur l’un des liens ci-dessous (ou à gauche):

Asus Avec son processeur Ryzen à 8 cœurs et son petit eGPU, l’Asus ROG Flow X13 pourrait être l’ordinateur portable de jeu le plus puissant et le plus portable de la ville.

Portabilité

Les ordinateurs portables de jeu sont généralement les plus lourds de tous les ordinateurs portables, avec un poids généralement compris entre quatre et huit livres. Les ordinateurs portables à l’extrémité supérieure de cette échelle sont à peu près aussi amusants à transporter qu’un bloc moteur, mais même le plus lourd est plus facile à transporter qu’un ordinateur de bureau. Et puis il y a des perturbateurs comme le prochain lien non-produit Asus ROG Flow X13Remove, qui est un maigre trois livres stupéfiantes de côtelettes de jeu Ryzen 5000.

Commencez par regarder où et comment vous utilisez votre PC de jeu. La portabilité en cas de pandémie peut sembler moins importante, mais qui ne profiterait pas de la possibilité de passer rapidement de la table de la cuisine à la terrasse par une belle journée de printemps? Peut-être voulez-vous jouer ou éditer une vidéo dans la paix et la tranquillité de la tanière, ou utiliser votre puissant ordinateur portable de jeu pour enregistrer votre groupe one-nerd dans le garage?

Fondamentalement, si vous aimez le son d’être libéré, vous voudrez peut-être vraiment un ordinateur portable de jeu au lieu d’un ordinateur de bureau.

Gagnant: ordinateur portable de jeu

Brad Chacos / IDG La proposition de valeur des ordinateurs de bureau de jeu a été anéantie en raison de la pénurie de GPU.

Valeur

Tout comme la portabilité est une évidence pour un ordinateur portable de jeu, la valeur est généralement un gimme pour les ordinateurs de bureau. Les pièces de bureau coûtent presque toujours moins cher que la construction d’un ordinateur portable entier.

Malheureusement pour les acheteurs, la pénurie de GPU de bureau a rendu celui-ci beaucoup plus proche que prévu. Pour comparer la valeur, nous avons configuré un processeur Core i7-10700K à 8 cœurs avec GeForce RTX 3060 Ti, SSD PCIe 1 To M.2, 32 Go de RAM, boîtier, système d’exploitation, carte mère centrale, bloc d’alimentation 750 watts et refroidisseur sur PCPartPicker. Pour être honnête, nous avons également fourni un panneau 240 Hz, 24 pouces 1080p, un clavier RVB mécanique, une souris et des haut-parleurs, pour correspondre aux accessoires inclus dans un ordinateur portable.

Avec tous les accessoires que vous auriez à acheter à partir de zéro, vous envisagez environ 2600 € pour le bureau de jeu. L’équivalent pour ordinateur portable, un ordinateur portable MSI GE76 Raider avec 8 cœurs Core i7-10870H, GeForce RTX 3080 avec 16 Go de RAM vidéo, 32 Go de RAM, 1 To SSD PCIe M.2, OS et un panneau de 17,3 pouces 300 Hz, sort à 2 900 €.

C’est un écart beaucoup plus étroit que nous n’avons jamais vu auparavant – et cela utilise une GeForce RTX 3060 Ti dans le bureau. Si vous êtes passé à une GeForce RTX 3080 parce que vous êtes dans la parité complète du numéro de modèle (veuillez lire notre section sur les performances), le bureau vous coûterait 3300 €.

La petite histoire est que oui, si vous sautez tous les accessoires, le bureau peut être la meilleure valeur. Malheureusement, l’inflation folle des prix des GPU de bureau a rendu les ordinateurs portables de jeu beaucoup plus compétitifs pour le moment.

Gagnant: Cravate surprise

Brad Chacos / IDG Il n’y a vraiment rien qui bat les normes ouvertes du PC pour des mises à niveau faciles.

Évolutivité

Le bureau n’a pas remporté la catégorie de valeur que nous attendions, mais si vous aimez tirer le maximum de la durée de vie du matériel, un ordinateur de bureau basé sur des normes en est l’expression ultime. Vous pouvez mettre à niveau tout ce qui se trouve sur un ordinateur de bureau après son épuisement ou sa fin de vie.

Les ordinateurs portables de jeu plus grands ont tendance à être les plus « évolutifs » de tous les ordinateurs portables, mais même dans ce cas, vous êtes généralement limité à la RAM et au stockage. Le CPU et le GPU sont généralement intégrés sur une carte mère, ce qui rend les mises à niveau hors de question. Certains ordinateurs portables Intel ont l’option de graphiques externes via Thunderbolt, mais si vous voulez le faire, le bureau a probablement plus de sens.

Parce que très peu de gens font des mises à niveau majeures, seuls ceux qui pensent à très long terme se soucient de l’évolutivité. Pour eux, les ordinateurs de bureau restent en tête de liste.

Gagnant: Gaming Desktop

MSI Qui savait que RVB le rendait plus rapide? Le MSI GE76 Raider avec GPU GeForce RTX 3080 offre des performances graphiques époustouflantes.

Performance

Dans notre catégorie de valeur ci-dessus, nous avons comparé un ordinateur portable avec une GeForce RTX 3080 avec 16 Go de RAM à une version de bureau avec une GeForce RTX 3060 Ti avec 8 Go de RAM. Nous l’avons fait parce que la puissance et les thermiques limités d’un ordinateur portable ont presque toujours un impact sur les performances.

En fait, avec cette génération, Nvidia est revenu à proposer différentes matrices entre la GeForce RTX 3080 et le GPU pour ordinateur portable GeForce RTX 3080. Sur le papier, l’ordinateur portable GeForce RTX 3080 a quelques cœurs de plus qu’un GPU de bureau GeForce RTX 3070. Une fois que vous avez limité sa puissance et ses thermiques dans un ordinateur portable à 150 watts, les performances sont légèrement inférieures à celles d’un ordinateur de bureau 3070 dans la plupart des tâches de jeu. En fait, c’est juste entre les GPU de bureau RTX 3060 Ti et RTX 3070 dans les jeux.

Malgré les mêmes numéros de modèle, un ordinateur de bureau GeForce RTX 3080 mangera simplement un ordinateur portable GeForce RTX 3080.

En ce qui concerne le processeur, les ordinateurs portables de jeu ordinaires (pas les ordinateurs portables de la taille d’un camion Mack avec des puces de bureau) atteignent 8 cœurs, que le processeur provienne d’Intel ou d’AMD. Les ordinateurs de bureau n’ont pas cette limitation.

Avant de prendre cette décision pour un ordinateur de bureau, n’oubliez pas que les performances ne comptent que si vous l’utilisez. Pour les jeux et pour la grande majorité des applications que les gens utilisent, les ordinateurs portables de jeu d’aujourd’hui sont stupidement rapides. Jeter de l’argent sur des performances que vous n’utilisez pas est un gaspillage.

Avec cela à l’écart, le bureau est la bonne solution pour les amateurs de performances.

Gagnant: Gaming Desktop

Gigaoctet Des ordinateurs portables de jeu tels que l’Aorus 17G de Gigabyte avec GeForce 3070 disponible peuvent être achetés, tandis que le GPU de bureau GeForce RTX 3070 est moins souvent vu que Bigfoot.

Disponibilité

Si vous êtes toujours déchiré entre un ordinateur de bureau de jeu et un ordinateur portable de jeu mais que vous êtes prêt à dépenser cet argent maintenant, la question suivante concerne ce que vous pouvez réellement acheter. Comme nous l’avons mentionné dans la section Valeur ci-dessus, les derniers GPU de la série Nvidia GeForce 30 sont soit à un prix insensé, soit simplement indisponibles. Cette GeForce RTX 3060 Ti qui a un prix PDSF de 400 € – bonne chance pour la trouver. Si vous le trouvez, vous pouvez payer deux fois plus que son prix catalogue. Nous avons cherché une GeForce RTX 3080 sur Newegg.com et n’avons rien vu d’autre que l’avertissement habituel de «rupture de stock».

En regardant Newegg pour les ordinateurs portables de la série GeForce 30, nous en avons trouvé au moins 20 à commander, avec cinq autres disponibles en pré-commande. Il est difficile de dire si cela tient à long terme, mais être clairement en mesure de l’acheter plutôt que de faire du lèche-vitrine est un avantage. Notre tour d’horizon des meilleurs ordinateurs portables de jeu peut faire quelques recommandations.

Gagnant: ordinateur portable de jeu

Conclusion

Si vous êtes tenté d’additionner les gagnants et les perdants dans chaque catégorie pour décider quoi acheter, ne le faites pas. Comme tous les PC sont personnels, ils doivent être adaptés à vos besoins. Vous devriez plutôt peser chaque catégorie différemment. Si, par exemple, vous souhaitez utiliser le même ordinateur pendant les 10 prochaines années, le bureau vous offre le plus de flexibilité et d’évolutivité. Si l’idée d’avoir une quantité impie de puissance de calcul que vous pouvez également utiliser dans l’arrière-cour, alors évidemment la portabilité de l’ordinateur portable de jeu est importante.

Les critères clés de valeur et de performance pourraient changer selon la semaine, sinon le jour. Plus de performance signifie plus d’argent. Avec la sécheresse actuelle des nouveaux GPU de bureau, les ordinateurs portables de jeu et les performances qu’ils offrent n’ont jamais été aussi beaux.

