Devriez-vous acheter Cyberpunk 2077 sur la Xbox Series X? Examen Cyberpunk 2077 de 40 heures sans spoiler

40 heures après Cyberpunk 2077 et il y a des moments dans lesquels je suis totalement immergé CDPRl’univers de. L’art-design, la musique et l’écriture montrent tous des aperçus de brillance.

Il y a eu de vrais moments de punch-in-the-gut dans l’histoire, et les environnements dans lesquels l’histoire est intégrée sont tout simplement magnifiques.

Mais la vraie magie se produit tout au long du scénario principal plutôt que d’explorer le monde ouvert enivrant mais stérile.

Si vous achetez Cyberpunk 2077 sur le Xbox Série X? Relâchez vos attentes et il y a encore des heures de contenu fantastique dans CP2077.

Avertissement: je joue sur une Xbox Series X, relativement sans bogue, et malgré le flou de l’écran, les performances sont bonnes.

Tout d’abord, le problème qui gêne la communauté depuis le lancement du jeu. Performance. Jusqu’à présent, en un peu plus de 40 heures de jeu, j’ai vu trois PNJ poser en T et subi deux crashs directement sur le tableau de bord.

Les problèmes audio sont également pénibles, avec des véhicules extrêmement bruyants interrompant parfois des moments cruciaux de l’histoire, et l’IA de combat passe d’un tir unique avec un fusil de sniper à regarder tout un groupe de gangers trébucher les uns sur les autres et traverser les murs.

Est-ce un facteur décisif sur la Xbox Series X? Black Ops Cold War ne m’a même pas laissé jouer ce week-end à cause d’un bug littéralement révolutionnaire, et CDPR, je crois, offrira plus que Treyarch ne le fera jamais pour remédier à ces problèmes.

Prenons l’exemple de The Witcher 3. Quand il a été lancé, c’était un désordre de buggy. La performance était choquante, vraiment choquante, et je ne parle pas seulement du fait que Roach a monté un hangar au hasard et s’est retrouvé coincé là-haut.

Il a fallu environ un an au CDPR pour définir les principaux problèmes, améliorer les performances jusqu’à 80% dans certains domaines et retravailler totalement le système de compétences et les mécanismes de mouvement du jeu.

Avec la perspective de toute leur réputation en jeu – qui était, d’ailleurs, rayonnante du succès de TW3 – le CDPR ne laissera pas Cyberpunk 2077 rouiller dans une poubelle.

Le Hotfix 1.04 est désormais également disponible sur Xbox! https://t.co/0OXMb64CTZ – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 12 décembre 2020

Cela devrait-il excuser le désastre total de ce jeu sur les consoles de dernière génération? Absolument pas. La gestion de tout ce fiasco par l’entreprise a été franchement embarrassante pour un studio de leur taille.

Tous ces problèmes de remboursement et de ne pas en informer MS ou Sony ne sont que des saupoudrages de fourmis frites sur une pizza assez dégoûtante à base d’insectes.

Mais pour le moment, la version Xbox Series X du jeu fonctionne… enfin, plutôt bien. Et je l’ai apprécié. Beaucoup.

Je n’avais pas de grandes attentes sur ce jeu et je suis agréablement surpris. Il y a eu quelques fois où j’ai perdu la trace de l’horloge, à la poursuite d’un autre travail secondaire …

Cependant, il ne fait aucun doute que le jeu a besoin de travail. Il aurait dû être laissé au four pendant encore 6 mois. Au moins.

Le jeu a l’impression d’être jonché de mécanismes d’espace réservé, de l’IA douteuse de la police qui génère une IA au manque d’activités à vivre dans la ville.

Merci pour la mise à jour. J’ai vraiment hâte que ce jeu se réalise au fil du temps. La fondation est là, il faut juste plus de temps pour cuisiner. Dans l’attente des correctifs. 😁 – Carnage Cohh (@CohhCarnage) 14 décembre 2020

Je ne doute pas qu’il y en aura plus sur Cyberpunk 2077. Être capable de couper les cheveux de Geralt était un DLC gratuit ajouté plus tard à The Witcher 3, vous devez vous en souvenir.

C’est un jeu que vous apprécierez probablement en ce moment si vous aimez une bonne histoire et un bon gameplay, mais cela vaut peut-être la peine d’attendre une version améliorée dans un an si vous souhaitez économiser de l’argent et votre temps.

Pour résumer: si vous recherchez un monde ouvert immersif – ce que le CDPR a promis à 100% – Cyberpunk 2077 ressemble plus à un beau jeu d’action-aventure, avec des éclaboussures d’arbres de compétences RPG, mis sur des rails à travers une histoire à indice d’octane élevé.