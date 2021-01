Devrait-il y avoir un croisement entre «Happy Death Day» et «Freaky»?

Malgré le fait que le réalisateur Christopher Landon a déjà partagé son envie de faire une trilogie, depuis deux ans (quand elle est arrivée en salles) nous n’avons pas reçu de nouvelles sur la suite attendue de « Joyeux jour de la mort 2U», Bien que heureusement pour beaucoup, ce n’est pas le dernier que nous ayons vu de ce cinéaste émergent de tout ce temps.

2020 nous aurait donné l’occasion de voir un grand nombre de films produits par Blumhouse. L’un d’eux serait « Bizarre», Qui serait écrit et réalisé par Landon en comptant sur les performances stellaires de Vince Vaughn et Kathryn Newton dans une histoire qui combine la comédie avec le slasher moderne.

Les deux franchises, en plus d’avoir le même créateur, ont la particularité de présenter des mondes dans lesquels coexistent des éléments d’horreur, de fantaisie et de science-fiction, conduisant à l’actrice de «Joyeux jour de la mort« Jessica Rothe commencez à réfléchir aux possibilités de voir un croisement entre les deux mondes.

«Je pense que c’est tout à fait la voie à suivre car, comme vous l’avez dit, Boucher (caractère de Newton dans la bande) personnifie tant de force, de puissance et de ténacité tordue dans ce rôle », commenterait-il Rothe dans une interview avec THR. «J’ai eu beaucoup de chance de la voir le week-end d’ouverture, et elle a tellement de performances amusantes et folles de Kathryn et Vince».

«Je suis donc d’accord qu’il faut absolument une confrontation Arbre contre Millie, Et peut-être Vince Je peux faire une apparition en tant que Scream Queen parce qu’il a arraché les Scream Queens de notre argent. Il a fait un très bon travail », dit-il.

Tree est le personnage joué par Rothe, qui dans le premier volet de sa saga a été tuée le jour de son anniversaire, se réveillant le même jour après avoir été éliminée de différentes manières, lui donnant l’occasion de découvrir l’identité de son agresseur. Dans ‘Bizarre‘, un étrange poignard provoque un changement de corps entre un meurtrier et sa victime, lui donnant un délai de 24 heures pour inverser la malédiction.

Malgré une carrière de réalisateur relativement courte, Landon a réussi à construire un style dans lequel il parvient à subvertir les genres qu’il utilise dans ses films, réussissant à modifier les attentes de son public par l’utilisation de l’humour ou des rebondissements dans ses tropes. récits.