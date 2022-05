Devon Sawa de retour en tant que nouveau personnage dans la saison 2 de Chucky

Le mois dernier, Devon Sawa a célébré le début du tournage de Chucky saison 2 en se prélassant sur une plage, au soleil, tandis que ses anciennes co-stars étaient dans le froid de Toronto pour commencer à travailler sur les nouveaux épisodes. Alors que les deux personnages que Sawa a joués dans la première saison de Un jeu d’enfant Série télévisée, il semble qu’il reçoive une autre bouchée de la cerise et reviendra sous un personnage différent dans la saison à venir. Dans une vidéo partagée par EW, Sawa a lu un e-mail de nul autre que Chucky lui-même, qui était apparemment heureux de lui permettre de revenir à nouveau dans la série.

Le retour de Chucky dans sa propre émission de télévision a été un énorme succès l’année dernière, et il n’est pas surprenant que Don Mancini ait rapidement révélé qu’une nouvelle saison avait été allumée en vert et Chucky serait de retour pour plus de chaos à l’automne 2022. Alors qu’un certain nombre de acteurs étaient immédiatement de retour dans la course pour des rencontres plus rapprochées du genre Chucky, notamment Jennifer Tilly, Alex Vincent, Christine Elise, Fiona Dourif et bien sûr Brad Dourif En tant que voix de Chucky lui-même, Devon Sawa semblait être hors de propos après que les frères jumeaux qu’il jouait aient été horriblement offensés par la poupée meurtrière.

Cependant, maintenant le Destination finale La star semble avoir confirmé qu’en dépit de se prélasser au soleil au début du tournage de la nouvelle saison, il rejoindra à nouveau le reste de la distribution, cette fois-ci en tant que nouveau personnage. Dans la vidéo il dit :

« Je ne fais généralement pas ces vidéos, mais je voulais juste lire cet e-mail de ma co-vedette, pour que vous puissiez voir ce que je traverse. Il dit: « Cher Gavin Sawa, j’espère que cet e-mail vous trouvera bien, je veux juste que vous sachiez que la seule raison pour laquelle vous êtes ici est que je l’ai autorisé. Bonne saison 2. Love, Chucky. PS Je plaisante, tu es nul. «

Le retour de Devon Sawa s'ajoute à une liste de distribution déjà glorieuse pour le retour de Chucky







Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur la deuxième saison de Chucky, le casting est principalement composé de ceux qui ont survécu au premier, avec quelques nouveaux ajouts en cours de route. Si cela faisait toujours partie du plan d'inclure Sawa dans ce casting depuis le début, et s'il jouera un autre frère de ses personnages précédents, Logan et Lucas, c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé, mais cela aurait plus de sens que de l'inclure comme un tout nouveau personnage sans rapport.





En fin de compte, la star principale de la série sera toujours Chucky, et tant qu'il sera là – ce qui, cette fois, il est là de très nombreuses façons – alors personne d'autre n'est vraiment en sécurité quand il est là. Que le nouveau personnage de Sawa s'en sorte mieux cette fois-ci ou qu'il soit simplement de retour pour rencontrer un autre destin sanglant, ce sera formidable pour les fans de le revoir pour affronter à nouveau le mini monstre quand Chucky revient cet automne.





