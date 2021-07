Devolver Digital confirme la date de sortie de Blightbound

Le robot de donjon coopératif de Devolver Digital chauffe le gril. On connaît déjà la date de sortie de Blightbound.

Après presque un an de disponibilité en accès anticipé, le Date de sortie de Blightbound s’inscrire dans quelques semaines. Le robot d’exploration de donjon coopératif de Ronimo Games et Devolver Digital a une nouvelle bande-annonce dédiée à la version finale, où vous pouvez voir certaines des principales attractions du jeu en action.

Par conséquent, la date choisie est le mardi 27 juillet et vous pouvez l’obtenir sur PC, PS4 et Xbox One. Toutes ces plateformes partagent la fonctionnalité de cross-play, même si pour rappel il est également possible de jouer en multijoueur local.

Si le jeu vous intéresse, vous avez encore le temps de l’acheter pour son prix d’accès anticipé. Il deviendra plus cher à la fin du mois (de 14,99 à 19,99 euros sur Steam).

En regardant la fiche du jeu sur la plateforme Valve, on constate que bien que les derniers avis des utilisateurs aient été très mitigés, la note globale est relativement remarquable : 71% d’avis positifs, parmi moins d’un millier d’avis au total que Oui.

Selon les responsables, la version 1.0 de Blightbound aura trois nouveaux héros jouables, un nouveau donjon, le boss le plus coriace à ce jour (commodément surnommé Iron Maiden) et une poignée de nouveaux objets. Vous pouvez voir un rapport plus détaillé de toutes ces nouvelles directement via les notes de mise à jour.