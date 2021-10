Dévoilement de FIFA 22 TOTW 3. Iniesta de ma vie !

Le roi du football continue avec sa saison particulière et, plus précisément, avec Ultimate Team. FIFA 22 TOTW 3 révélé.

Cette année, FIFA 22 est au top de sa forme. Sa saison vient de commencer, l’Ultimate Team a également commencé et avec elle le mode de jeu qui engage le plus les joueurs. Les FIFA 22 TOTW 3 Et attention, cette semaine une équipe soignée a été laissée.

L’annonce nous parvient par le biais du Twitter d’EA, dans lequel ils nous montrent les joueurs avec leurs chaussettes respectives. Comme vous le savez peut-être déjà, la TOTW (Team Of The Week) est une équipe composée des meilleurs joueurs de la semaine disponibles dans Ultimate Team. Sans plus tarder, nous vous laissons la liste complète.

FIFA 22 TOTW 3:

Titres:

Piège : 84

Azpilicueta: 85

Rrahmani : 81

Lienhart : 81

Ils sont : 90

Locatelli: 84

Iniesta : 83

Tchouaméni : 82

Suarez : 89

Foden : 86

David : 84

Suppléants :

Lafont : 82

Wendell : 81

Tonales : 81

Fassnacht : 81

Talisca : 84

Plongeur : 81

Théâtre : 77

Evans : 76

Kara : 79

Blanc : 75

Ceesay : 71

Et tout cela est coupable. Vous pouvez consulter d’autres médias ici. Comme vous le savez, Ultimate Team est le mode de jeu qui frappe le plus dans FIFA, et si vous voulez être à jour et grimper dans les plus hautes divisions, vous devez prendre en compte tous les changements constants que subissent les cartes.