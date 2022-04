Dévoilé le titre de Dungeon & Dragons, le nouveau film de Regé-Jean Page

in

Le film inspiré du jeu de société Hasbro sortira dans les salles de Paramount Pictures en mars de l’année prochaine. Chris Pine y joue également.

© GettyRege-Jean Page.

S’il y a des jeux de société qui ont été popularisés jusqu’à la nausée, l’un d’eux est Dungeon & Dragons (Donjons et dragons, dans sa version traduite). Ce jeu de rôle qui consiste à créer des personnages en lançant des dés puis à commencer une aventure imaginaire animée par un narrateur a été vu dans des productions telles que choses étranges Oui Laboratoire de Dexter (dans ce cas parodié comme Monstres et labyrinthes – monstres et labyrinthes).

Le 3 mars 2023, Paramount Pictures apportera au grand écran une adaptation ambitieuse qui mettra en vedette des personnalités de la stature de Chris Pine et Rege-Jean Pageauxquels s’ajoutent des talents tels que Michelle Rodriguez, Sophia Lillis et Hugh Grant. Il y a quelques heures, la page officielle de Instagram du film était chargée de révéler quel sera le titre de cette nouvelle production.

Le titre du film sera Honneur parmi les voleurs (honneur parmi les voleurs). Il a été diffusé à travers une vidéo chargée de musique épique qui est devenue la première publication officielle de cette production et, par conséquent, le point de départ de la campagne publicitaire de ce film. « Rejoignez notre fête »a déclaré la description de la vidéo qui, en quelques heures seulement, a rassemblé plus de 5 000 aime.

Le film basé sur le jeu Hasbro sera dirigé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Jusqu’à présent, peu de détails sont connus sur cette production, donc on ne sait pas si le jeu de rôle sera pris comme point de référence à partir duquel cette aventure imaginaire est racontée (dans le style de Jumanjioù les personnages principaux deviennent les personnages du jeu et donc le film se déroule), ou si ce sera comme des histoires comme dans le récent Soniqueoù les personnages sont réels.

+Ce que les protagonistes de Dungeon & Dragons ont dit

Sans trop en dire sur ce qu’on peut attendre de Dungeon & Dragons : Honneur parmi les voleurs, les protagonistes du film ont nourri l’angoisse des fans. Le premier était Chris Pin qui a parlé avec Collisionneur et dit que ce sera un mélange entre Le Trône de Fer, La princesse fiancée, Monty Python Oui les goonies. Plus tard, page je parle avec Variété et a souligné qu’il serait « un grand soulagement pour les fans de Donjons & Dragons de tout le monde »ainsi que souligné que « c’est un travail brillant ».

