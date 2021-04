Devinez combien de devises le nouveau système de transmogrification de Destiny 2 ajoute

Bien sûr, Bungie a trouvé un moyen de gâcher l’une des fonctionnalités Destiny 2 les plus demandées de sa communauté. Le tireur de butin ajoutera bientôt un système de transmogrification, permettant aux Gardiens de changer l’apparence d’une pièce d’armure – vous conserverez les avantages et les statistiques de la pièce équipée, mais elle ressemblera à tout autre objet que vous choisirez. Ce système est assez courant dans les MMO depuis des décennies et d’autres titres ont commencé à adopter cette fonctionnalité, notamment Assassin’s Creed Valhalla. Le problème est que Bungie a créé son propre système de transmogrification, surnommé Armor Synthesis, si inutilement alambiqué que sa communauté hardcore est déjà dans les bras sur le processus.

Afin de changer l’apparence d’une seule pièce d’armure, les joueurs devront d’abord acquérir trois devises différentes. Vaincre les ennemis fera tomber Synthstrand, qui est utilisé pour acheter des primes. Compléter ces récompenses Synthcord, qui est ensuite converti en Synthweave à la tour. Vous utilisez ensuite cette monnaie finale pour transformer une pièce d’armure déverrouillée en un ornement d’armure universel qui peut ensuite être appliqué à tout ce que vous avez équipé.

Ce type de processus n’a rien de nouveau pour les joueurs de Destiny 2, mais tout semble trop compliqué pour une fonctionnalité qui aurait dû être un slam dunk pour Bungie. Cependant, le plus gros kicker du lot est le nombre de Synthweaves que vous pouvez gagner. Les Gardiens peuvent gagner 10 Synthweaves par saison. Pas tous les jours, pas toutes les semaines et pas tous les mois. Cela signifie que sur une période d’environ trois mois, une seule classe peut transmoguer 10 pièces d’armure. Ou vous pouvez les acheter dans la boutique Eververse contre de l’argent réel, car vous le pouvez bien sûr.

Les utilisateurs de Twitter ont analysé les chiffres depuis cette annonce, et si vous vouliez transformer chaque pièce d’armure du jeu, il vous faudrait un peu moins de 34 ans pour avoir suffisamment de Synthweaves pour le faire. Ou, si vous vouliez emprunter l’itinéraire Eververse et acheter des modèles, cela vous coûterait n’importe où dans la région de 6 000 € à 12 000 € en utilisant ce système actuel. Et non, ce ne sont pas des fautes de frappe. De toute évidence, personne n’a besoin de chaque pièce d’armure actuellement dans le jeu, mais cela montre simplement à quel point ces paramètres sont absurdes actuellement.

C’est ridicule, non? Ce n’est pas que nous, n’est-ce pas? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.