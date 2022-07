Devinette visuelle : Devinez à quel personnage animé appartiennent ces 6 maisons (im-per-di-ble)

Défi

Fans de spoilers ! Nous avons un nouveau défi visuel pour tester vos connaissances et tester vos sens. Il est important d’avoir le cerveau coordonné avec les yeux…

© Spoilerscouverture de maisons de dessin animé

Si vous êtes un lecteur régulier de spoilers Vous avez sûrement déjà rencontré ces défis viraux que nous proposons à nos abonnés afin qu’ils puissent se divertir un moment parmi les différentes informations fournies par le site. Osez-vous! Vous devez avoir coordonné le cerveau avec vos yeux pour ce qui suit casse-tête visuel que je vais vous expliquer dans les prochains paragraphes.

Cette fois, vous devrez deviner, grâce à votre acuité visuelle, quel personnage du monde des dessins animés vit dans la maison que nous vous montrerons sur chaque photo. Il y a un total de 6 images avec des endroits très représentatifs des différents noms que vous devez obtenir dans chacune des opportunités que nous préparons pour défier vos connaissances en la matière.

Un jeu visuel pour toute la famille

Vous êtes un papa qui accompagne ses enfants au cinéma pour voir ces dessins animés ? Êtes-vous la tante sexy qui ne laisse pas ses neveux seuls et connaissez-vous ces personnages ? Mieux encore : peut-être êtes-vous celui qui sait profiter de votre âme d’enfant et vous vous permettez de profiter de ce genre de films à plus d’une occasion. Quelle que soit la raison ou la raison, si vous acceptez le défi grâce à nos indices, nous espérons que vous pourrez le résoudre de manière positive.

Allons-y! Osez deviner quel personnage vit dans cette maison colorée que vous voyez en ce moment devant vous. Il peut y avoir de nombreuses options, mais la bonne réponse n’en est qu’une et pour la trouver, vous devez montrer que vous avez les connaissances nécessaires pour résoudre une énigme que seul un vrai cinéphile est capable de résoudre. C’est le moment que vous attendiez depuis si longtemps.

Vous pouvez appeler les enfants de la maison et profiter de l’expérience des plus petits pour rendre ce jeu encore plus amusant. Ils pourront sûrement vous donner un coup de main si vous ne trouvez pas la solution logique pour découvrir les personnages qui habitent ces six résidences si particulières que les garçons pourront sûrement retrouver avec la même facilité que ce serait de frapper à la porte et être reçu par les propriétaires de ces lieux s’ils étaient réels.

Avez-vous décidé de participer? bravo ami de spoilers! Nous aimons que notre public soit composé de personnes amusantes qui acceptent un défi visuel pour passer le temps parmi les différentes informations que nous leur proposons chaque jour. N’ayez pas peur, un bon œil soutenu par une mémoire visuelle attentive sont vos meilleurs alliés. Jouer!

.1. La maison de Son Goku

.deux. la maison de dextre

.3. La maison de Sakura Kinomoto

.1. Maison de la belle au bois dormant

.deux. maison gelée

.3. La maison de Lilo et Stitch

.1. La maison de Piccolo

.deux. La maison de Shrek

.3. Maison Kung Fu Panda

.1. La maison d’Andy (Toy Story)

.deux. maison sonique

.3. Maison Ben 10

.1. La maison de Raiponce

.deux. Belle’s House (La Belle et la Bête)

.3. maison de la petite sirène

.1. maison de mickey

.deux. Maison de Carl Fredricksen (Haut)

.3. maison blanche comme neige

+Les solutions

Nous espérons que vous vous êtes amusés avec le défi visuel des maisons des personnages animés. Avez-vous partagé ce moment avec l’un de vos enfants, neveux ou petits-enfants ? Vous pouvez également profiter de vos réseaux sociaux pour faire connaître votre performance dans cette énigme colorée que nous avons proposée à partir de spoilers. Quoi qu’il en soit, voici les réponses concernant les six images.

– Maison n°1

.1. La maison de Son Goku

.deux. la maison de dextre

.3. La maison de Sakura Kinomoto

– Maison n°2

.1. Maison de la belle au bois dormant

.deux. maison gelée

.3. La maison de Lilo et Stitch

– Maison n°3

.1. La maison de Piccolo

.deux. La maison de Shrek

.3. Maison Kung Fu Panda

– Maison n°4

.1. La maison d’Andy (Toy Story)

.deux. maison sonique

.3. Maison Ben 10

– Maison n°5

.1. La maison de Raiponce

.deux. Belle’s House (La Belle et la Bête)

.3. maison de la petite sirène

– Maison n°6

.1. maison de mickey

.deux. Maison de Carl Fredricksen (Haut)

.3. maison blanche comme neige

Maintenant que vous connaissez les réponses, n’hésitez pas à partager ce défi visuel sur vos réseaux sociaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂