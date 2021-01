Devine quoi? Cyberpunk 2077 a toujours de graves problèmes de crash sur PS5 et PS4 après le patch 1.10

Sortie juste à temps pour le week-end, la mise à jour 1.10 de Cyberpunk 2077 fait beaucoup pour résoudre le problème de plantage constant du jeu sur PS5 (via la rétrocompatibilité) et PS4. Eh bien, selon les notes de patch officielles, au moins. Les notes affirment que « diverses améliorations de stabilité » ont été mises en œuvre, et sur le système de dernière génération de Sony en particulier, la mise à jour comporte « diverses corrections de crash ».

Sauf Cyberpunk 2077 encore plante à une fréquence alarmante sur les consoles PlayStation. D’après notre expérience, les plantages ne surviennent pas aussi rapidement avec 1.10 installé – mais ils sont toujours là. Divers rapports sur le Web disent la même chose, mais pour certains joueurs, il semble que les plantages se soient en quelque sorte aggravés depuis le téléchargement du dernier patch. En bref, le jeu est toujours un gâchis absolu.

C’est complètement inacceptable. Nous pouvons gérer le crash de temps en temps, mais Cyberpunk 2077 s’est écrasé sur nous plus de fois que nous ne pouvons compter. C’est la raison principale pour laquelle nous avons attribué au jeu un score choquant de 3/10 dans notre critique. À ce rythme, il faudra un certain temps avant que le titre soit autorisé à revenir sur le PlayStation Store.