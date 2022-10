Devilish, Marvel’s Moon Girl et Devil Dinosaur renouvelés pour la saison 2 mois avant la première

Vous ne le savez peut-être pas, mais La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel va être la prochaine grande chose dans l’animation. La nouvelle série Disney Channel, basée sur les bandes dessinées à succès de Marvel, n’a même pas encore été créée, mais elle a déjà un petit – mais croissant – fandom dédié qui est diablement enthousiasmé par la série à venir. Et il semble que Marvel et Disney Branded Television aient également confiance dans la série animée. Devant La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel Première de la première saison le 10 février 2023, la série a déjà reçu son renouvellement de la saison 2. La nouvelle, accompagnée d’un clip de la chanson thème écrite et produite par Raphael Saadiq, a été annoncée le samedi 8 octobre au New York Comic Con.

Basé sur les bandes dessinées à succès de Marvel, Lune Fille et Diable Dinosaure, créée par les écrivains Brandon Montclare et Amy Reeder et l’artiste Natacha Bustos, la série animée suit les aventures de la super-génie de 13 ans Lunella Lafayette (Diamond White) et de son T-Rex de 10 tonnes, Devil Dinosaur (Fred Tatasciore ), qu’elle emmène accidentellement à travers le temps dans la ville de New York d’aujourd’hui. Équipée de la loyauté et des muscles féroces de Devil, du soutien affectueux de sa famille et de son meilleur ami Casey, Lunella entreprend de faire une différence et de protéger son quartier du Lower East Side du danger.

Outre White et Tatasciore, La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel les habitués de la première saison incluent le retour de la star de Marvel Alfre Woodard en tant que grand-mère de Lunella, Mimi; Libe Barer dans le rôle du meilleur ami et manager de Lunella, Casey; Sasheer Zamata dans le rôle de la mère de Lunella, Adria; Jermaine Fowler dans le rôle du père de Lunella, James Jr.; Gary Anthony Williams dans le rôle du grand-père de Lunella, Pops; producteur exécutif de la série Laurence Fishburne dans le rôle récurrent de The Beyonder, un filou curieux et espiègle, et dans des rôles non divulgués Omid Abtahi, Utkarsh Ambudkar, Michael Cimino, Indya Moore et Craig Robinson. En ce qui concerne le casting invité, les fans peuvent s’attendre à voir une liste d’acteurs vedettes, dont Alison Brie, qui jouera Aftershock, Gideon Adlon, Pamela Adlon, Anna Akana, Ian Alexander, May Calamawy, Andy Cohen, Wilson Cruz, Daveed Diggs, Asia Kate Dillon, Luis Guzmán, Maya Hawke, Jennifer Hudson, Dr Mae Jemison, Josh Keaton, June Diane Raphael, Paul Scheer, Cliff « Method Man » Smith, Cobie Smulders, Tajinae Turner et Wesley Snipes.

Produite par Disney Television Animation, la série est produite par Fishburne et Helen Sugland’s Cinema Gypsy Productions (noirâtre) et Steve Loter (Kim possible). Pour la deuxième saison, Rodney Clouden (Futurama) et Pilar Flynn (Hélène d’Avalor) sont coproducteurs exécutifs ; Kate Kondell (La fée pirate) est co-producteur exécutif et rédacteur en chef ; Halima Lucas (Est de La Brea) est coproducteur et scénariste ; Ben Juwono (Big Hero 6 La série) est coproducteur et réalisateur superviseur ; Chris Whittier (Big Hero 6 La série) et José Lopez (Prime des transformeurs) sont des directeurs artistiques ; Raphaël Chaidez (Kung Fu Panda) est producteur.





La chanson thème Moon Girl and Devil Dinosaur de Marvel révélée

Plus tôt cette année, au San Diego Comic Con 2022, il a été révélé que Raphael Saadiq, trois fois lauréat d’un Grammy Award, avait été nommé producteur exécutif de musique pour La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel, faisant ses débuts sur Disney Channel le 10 février avant de passer à Disney +. Saadiq s’est fait connaître en tant que membre du groupe soul / R&B multi-platine Tony! Toni ! Ton! et a déjà collaboré avec Marvel sur Luc Cage, où il a interprété ses chansons « Good Man » et « Angel » au club appartenant à Cottonmouth, Harlem’s Paradise. Tout au long de sa longue carrière, le génie musical a été nominé pour un Academy Award, deux Golden Globes et 15 Grammy Awards.

La La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel La chanson thème, « Moon Girl Magic », a été écrite et produite par Saadiq et interprétée par la star de la série Diamond White. Cependant, la série animée s’est présentée comme ayant une forte composante musicale alors que les acteurs et les producteurs ont discuté de ce à quoi les fans peuvent s’attendre au début de 2023, y compris un épisode musical. Selon AIPTlors d’une courte session de questions-réponses lors du panel du NYCC, il a été révélé que The Beyonder de Fishburne chanterait un numéro musical de style Broadway à un moment donné !

La La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel La bande originale, de Walt Disney Records, devrait sortir le 10 février et comprendra des chansons de la première saison. Regardez la chanson thème ci-dessous :