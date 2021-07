Devi se retrouve-t-il avec Paxton ou Ben ? La fin de la saison 2 de Never Have I Ever expliquée

Never Have I Ever La saison 2 explore encore plus les relations de Devi avec Paxton et Ben, mais qui choisit-elle?

Je n’ai jamais la saison 2 est enfin sortie sur Netflix et cette saison, nous apprenons si Devi choisit Paxton ou Ben pour être son petit ami.

La première saison de Je n’ai jamais nous présente Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une adolescente chaotique mais adorable qui est déterminée à être normale et à trouver un petit ami, alors qu’elle traite le chagrin de la perte de son père. Au début, elle a le béguin pour le jock populaire Paxton (Darren Barnet), mais elle développe également des sentiments pour son rival académique Ben (Jaren Lewison).

Je n’ai jamais la saison 1 se termine avec Paxton réalisant qu’il est amoureux de Devi mais elle se termine également avec Devi embrassant Ben pour la première fois. La saison 2 reprend là où nous nous sommes arrêtés, mais il y a tout un voyage avec le triangle amoureux Devi, Paxton et Ben avant d’arriver à la fin. Dans cet esprit, voici votre guide pour savoir avec qui Devi se retrouve.

Avec qui Devi se retrouve-t-il Je n’ai jamais saison 2?

Never Have I Ever saison 2 : Devi choisit-elle Ben ou Paxton ? La fin expliquée. Image : Netflix

Aussitôt que Je n’ai jamais la saison 2 commence, nous apprenons que Devi est complètement confus quant à savoir qui choisir entre Paxton et Ben. En conséquence, elle consulte ses meilleures amies, Fabiola et Eleanor. Devi leur confie qu’elle a plus un lien émotionnel avec Ben mais qu’elle aime toujours Paxton. Les filles lui disent de choisir Paxton parce qu’il est si sexy.

Cependant, Devi n’arrive toujours pas à se décider et, comme elle pense qu’elle est sur le point de déménager en Inde avec sa famille, elle choisit de sortir avec les deux à leur insu. Tout cela atteint son paroxysme lorsque Devi organise une fête et que Ben et Paxton découvrent qu’elle leur a menti. Ils rompent tous les deux avec elle, et Paxton fait irruption dans la rue et est renversé par une voiture.

Paxton va bien. Cependant, il est incapable de nager comme d’habitude en raison de blessures et doit se concentrer sur ses études pour entrer à l’université. L’école demande à Devi de lui donner des cours particuliers et elle accepte par culpabilité. Ce faisant, ils commencent à se lier d’amitié. Pendant ce temps, Ben commence à sortir avec une nouvelle fille, Aneesa, qui rejoint l’école et se lie d’amitié avec Devi et son équipe.

Paxton et Devi commencent plus tard à se connecter, mais Paxton ne veut pas que quiconque le sache parce qu’il est toujours aussi gêné par ce que Devi lui a fait. Cependant, à la fin de la saison, il se rend compte qu’il est amoureux d’elle et la surprend au bal d’hiver. Les deux slow dansent joyeusement.

Ben les repère et dit : « Vous vous moquez de moi. Bien sûr, c’est lui. Ça a toujours été lui. Eleanor, qui est à côté de lui, le corrige ensuite et laisse échapper que Devi voulait à l’origine être avec lui au lieu de Paxton et était jaloux quand lui et Aneesa ont commencé à sortir ensemble.

La saison se termine avec Paxton et Devi qui deviennent petit-ami et petite-amie. Ils s’embrassent alors que Ben regarde perplexe. En d’autres termes, même si Devi et Paxton sont ensemble, il semble que Ben ait toujours des sentiments pour Devi et nous doutons que ceux de Devi aient disparu non plus.

Il semble que nous devrons attendre la saison 3 pour savoir avec qui Devi est réellement en phase finale.

Êtes-vous l’équipe Ben ou l’équipe Paxton ?

