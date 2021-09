Déverrouillez le Weaselverse, regardez Encino Man sur Youtube dès maintenant

Homme d’Encino est l’un des films de comédie les plus mémorables du début des années 1990, et vous pouvez revisiter la comédie de l’homme des cavernes gratuitement dès maintenant en la diffusant sur YouTube. Sorti en 1992, le film est réalisé par Les Mayfield et écrit par Geroge Zaloom et Shawn Schepps. Il étoiles Pauly Rive et Sean Astin comme deux amis qui découvrent un homme des cavernes (Brendan Fraser), qu’ils aident à s’intégrer dans le Los Angeles d’aujourd’hui.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Le plaisir commence lorsque deux copains de lycée déterrent un homme des cavernes gelé dans leur arrière-cour! Une fois que le fossile vivant est dégelé, les amis pensent qu’il est leur ticket pour être cool. Mais le plan se retourne contre le nouveau venu tous les jours la vie à l’envers, générant une folie pré-hystérique partout où il erre ! Co-vedette avec Sean Astin et Brendan Fraser, vous allez certainement creuser Homme d’Encino — la comédie totalement irrévérencieuse et totalement géniale qui montre à quel point les choses hilarantes et incontrôlables évoluent une fois que l’âge de pierre rencontre l’âge du rock de front ! »

Au cours de la dernière année, Shore a taquiné Encino homme 2, suggérant que Disney + ferait un bon foyer pour la suite potentielle. Comme Les puissants canards et d’autres propriétés Disney du passé ont été redémarrées pour le service de streaming, la possibilité semble plus probable que jamais. Le problème concerne apparemment Disney, car Shore a déclaré qu’il serait heureux de revenir pour un nouveau film. Il dit également que Brendan Fraser et Sean Astin seraient à bord pour revenir.

« Il y a 29 ans ce week-end, Homme d’Encino sur grand écran », a posté Shore sur Instagram en mai, avec une photo de lui avec Fraser, commémorant le 29e anniversaire du film. « Voici une photo personnelle avec moi-même et Brendan Fraser sur le plateau. Paix Brendan, tu me manques. J’espère que vous allez bien dans ce monde de fou. Et vous savez ce que signifie le signe de paix de Brendan, n’est-ce pas ? Encino homme 2 doooooooddzzzz. Lancez Disney + et dites-leur moi-même, Brendan et Sean Astin sont prêts pour la suite. »

Plus récemment, Shore a abordé la possibilité de faire des suites à Encino Man avec ses autres films des années 1990. Il a réitéré qu’il n’avait aucun pouvoir pour obtenir la suite, mais avec l’âge des médias sociaux, les fans ont une grande influence sur les décisions prises à Disney. Shore a souligné que le meilleur espoir de voir Encino homme 2 ou une suite à l’un de ses autres films est de continuer à tendre la main à Disney et à le demander de manière respectueuse.

« Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages sortants disant essentiellement que vous allez contacter Disney +, Amazon et MGM concernant les suites de mes films », a déclaré Shore à propos du soutien qu’il a reçu. . « Donc, à cause du monde des médias sociaux maintenant, vous les gars, vous les gens à la maison, avez en fait plus de pouvoir que moi pour faire faire mes suites. »

Peut-être qu’une réponse positive à la disponibilité du film sur YouTube Movies aidera davantage à influencer Disney à aller de l’avant avec plus Homme d’Encino. Le temps nous dira si la suite finira par voir le jour, mais nous aurons toujours l’original.Homme d’Encino peut être trouvé en streaming gratuitement avec des publicités sur Youtube.

