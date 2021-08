Déverrouillez le clavier: clavier bloqué pc ordinateur 5 astuces voici comment

Briday - Nettoyant universel pour clavier avec brosse multifonctionnelle, gel nettoyant super collant pour PC, ordinateur portable, grille

Utilisation sûre : le gel nettoyant est fabriqué danMatériau de haute qualité et respectueux de l'environnement. L'odeur du gel est un peu parfumée plutôt que piquante. Non toxique et sans danger pour la santé. Super Clean: Le nettoyant collant peut éliminer rapidement et efficacement la poussière, la saleté ou les miettes qui se cachent dans l'espace ou le coin et sont difficiles pour tout le monde. Collez simplement laSurface et tirez le gel vers le haut, répétez jusqu'à ce que vous le nettoyiez. Flexible à utiliser : la colle adhésive est d'une grande élasticité, elle peut être coupée en petits morceaux pour nettoyer différents endroits et peut être collée ensemble. Mais il ne colle pas à vos mains ou à des objets, il s'enlève facilement. Durable : le gel nettoyant est réutilisable et peut être utilisé plusieurs fois jusqu'à ce que le gel devienne noir, et il ne laissera pas de colle sur laSurface lorsque vous l'utiliserez. Mais n'oubliez pas de remettre la boîte et de la ranger