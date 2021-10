Déverrouillez Call of Duty: Vanguard Guns dans Warzone à partir d’aujourd’hui

Activision a créé une agréable surprise sur les joueurs de Call of Duty: Warzone: deux armes Call of Duty: Vanguard ont été ajoutées au Battle Pass de la saison six, ce qui signifie que vous pouvez les tester dans le jeu de tir Battle Royale trois semaines plus tôt. Le M1 Garand et le STG sont désormais déverrouillés gratuitement sur le Battle Pass à certains niveaux, ainsi que 20 autres bonus qui peuvent être utilisés immédiatement dans Warzone ou enregistrés pour le nouveau jeu de tir de la Seconde Guerre mondiale sur PlayStation 5 et PS4 le mois prochain.

En ce qui concerne les détails, l’armurier ne sera pas disponible pour ces deux armes particulières, ce qui signifie que vous devez utiliser les pièces jointes fournies avec les plans d’armes déverrouillés. Cependant, l’XP que vous gagnez sur les armes à feu sera suivi et transféré dans Call of Duty: Vanguard. Ils seront également équipés de plus de cinq pièces jointes, ce qui est une première pour Warzone car le dernier titre de Sledgehammer Games vous permet de faire passer la personnalisation des armes à un tout autre niveau.

Les autres nouveaux déblocages faisant partie du Battle Pass de la saison six comprennent six jetons double XP, trois cartes de visite et deux emblèmes, trois autres sprays, trois charmes d’armes et deux autocollants. Le dernier élément lié à Call of Duty: Vanguard est un déverrouillage de niveau 98: l’accessoire de poignet de montre « Clocked In ». Vous pouvez commencer à travailler pour déverrouiller tous ces nouveaux pistolets et consommables dès maintenant jusqu’à la sortie du jeu complet le 5 novembre 2021.