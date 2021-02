Déverrouiller Mac avec Apple Watch: voici comment

Le Mac fonctionne parfaitement avec une Apple Watch, même lorsque vous vous connectez. Parce que: vous pouvez facilement déverrouiller votre Mac avec l’Apple Watch. Cependant, cela ne fonctionne pas par défaut, mais doit être configuré au préalable – nous vous révélerons comment cela fonctionne.

Pour que vous puissiez déverrouiller automatiquement votre Mac avec votre Apple Watch, certaines conditions doivent être remplies: ni Apple Watch, ni son logiciel, ni le Mac ne doivent être trop anciens pour que les deux appareils fonctionnent ensemble.

Ces Apple Watches et Mac prennent en charge le déverrouillage automatique

watchOS 3 ou plus récent macOS Sierra ou plus récent Apple Watch (tous les modèles) MacBook à partir de 2015 ou plus récent MacBook Pro à partir de fin 2013 ou version ultérieure MacBook Air de 2013 ou version ultérieure Mac mini à partir de 2014 ou version ultérieure iMac de 2013 ou version ultérieure iMac Pro (tous les modèles) Mac Pro à partir de 2013 ou version ultérieure

Exigences supplémentaires pour le déverrouillage automatique

Le WiFi et le Bluetooth doivent être activés sur votre Mac.

Le Mac et l’Apple Watch sont tous deux connectés à iCloud avec le même identifiant Apple.

Un code a été configuré sur votre Apple Watch.

Configurer le déverrouillage automatique sur Mac

Vous pouvez activer le déverrouillage automatique dans les paramètres de votre Mac. A lire : Présentation des OPPO Reno5 et OPPO Reno5 Pro: nouveau milieu de gamme avec 5G

Cliquez ensuite sur le logo Apple en haut à gauche: « Préférences Système> Sécurité ». Puis sélectionnez dans l’onglet « Général » soit « Déverrouillez avec vos applications Apple Watch et votre Mac « ou » Autorisez votre Apple Watch à déverrouiller votre Mac « . Pour que le déverrouillage automatique fonctionne, vous devez porter votre Apple Watch déverrouillée et être à proximité de votre Mac – rapprochez-vous un peu plus de votre Mac si nécessaire.

Vous pouvez le faire en cas de problème

Parfois, le déverrouillage automatique ne fonctionne pas comme prévu. Dans ce cas, vous pouvez procéder comme suit:

Désactivez le déverrouillage automatique dans les paramètres sous «Sécurité», redémarrez votre Mac et réactivez la fonction.

Assurez-vous que votre Mac n’utilise pas le partage d’écran ou ne partage pas une connexion Internet.

Résumé