Déverrouiller l’iPhone avec un masque: iOS 14.5 apporte la solution

Dans de nombreux endroits, il est actuellement obligatoire de porter une protection buccale et nasale. Cependant, si vous souhaitez déverrouiller votre iPhone avec un masque, vous rencontrez des problèmes. Face ID a atteint ses limites. Pour que vous puissiez utiliser votre téléphone portable pendant que votre visage est masqué, Apple apporte une fonctionnalité appropriée d’iOS 14.5.

Apple a publié la version développeur d’iOS 14.5 et elle contient des nouvelles passionnantes, rapporte Joanna Stern du Wall Street Journal sur Twitter. Vous pouvez voir leur contribution un peu plus bas dans l’article. En conséquence, Face ID reconnaîtra à l’avenir lorsque vous porterez un masque et que vous souhaiterez déverrouiller votre iPhone. Si vous portez votre Apple Watch déverrouillée sur votre poignet en même temps, vous aurez accès à votre iPhone.

Petite mise à jour avec une fonctionnalité supérieure?

Jusqu’à présent, vous avez dû utiliser votre code PIN dans de telles situations. La nouvelle fonctionnalité devrait accélérer considérablement le processus. La condition préalable est bien sûr que vous ayez une Apple Watch. De plus, au moins la version watchOS 7.4 doit apparemment être installée sur votre smartwatch. Cependant, la fonctionnalité ne semble pas fonctionner pour les paiements. En parlant de Corona et d’Apple Watch: il y a une présomption que votre portable peut détecter une maladie virale.

Dans les futurs modèles, vous aurez peut-être besoin de la fonction de masque de manière moins urgente. Les rumeurs se multiplient actuellement selon lesquelles Apple ramènerait une fonctionnalité bien connue sur l’iPhone 13 (ou l’iPhone 12s): Cupertino serait actuellement en train de tester Touch ID. Cependant, le capteur ne doit pas être intégré au bouton d’accueil comme sur les anciens iPhones.

Autres innovations dans iOS 14.5

Dès qu’Apple déploie la version stable d’iOS 14.5, la nouvelle protection contre le suivi semble également se déplacer dans votre iPhone, rapporte AppleInsider. L’innovation critiquée par Facebook, entre autres, était déjà en version bêta pour iOS 14.4. Vous pouvez également demander à Siri d’appeler bientôt vos contacts d’urgence. Autre nouveauté: prise en charge des manettes de jeu Xbox Series X et PlayStation 5 ainsi que des améliorations CarPlay et de la prise en charge globale de la 5G DualSIM.

Apple a rendu la version d’essai d’iOS 14.5 disponible immédiatement après le déploiement d’iOS 14.4. Le fabricant recommande fortement d’installer cette version. Entre autres choses, la mise à jour corrige des failles de sécurité inquiétantes. Il existe également des fonctionnalités plus petites à bord.