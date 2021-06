Devenir Superman semble bien pour William Jackson Harper, mais pas le régime et l’exercice

Le bon endroit la star William Jackson Harper adorerait jouer l’icône de DC Superman sur grand écran mais est juste flatté d’être mentionné par les fans lors de la discussion d’idées de casting potentielles. Harper était merveilleusement semblable à Clark Kent dans sa réponse aux campagnes de fans en cours poussant l’acteur à enfiler la cape rouge, déclarant même qu’il n’apprécierait pas le régime et l’exercice.

« Cela m’a définitivement pris au dépourvu. Je faisais une autre interview et ce gars était comme, ‘Ouais, ça a eu 55 000 likes’, et j’étais comme, ‘Quoi ? Pourquoi ? Qui me connaît ?’ Mais ce serait de la drogue. Ce serait la meilleure chose qui puisse m’arriver, de pouvoir jouer à Superman. Je ne veux pas faire de régime et faire de l’exercice. »

Mieux connu pour son rôle du professeur d’éthique et de philosophie morale à lunettes et névrosé, Chidi Anagonye, ​​dans la comédie à succès Le bon endroit, on a demandé à l’acteur s’il pensait que ce sont les similitudes de ce personnage avec Clark Kent qui ont conduit à suggérer son nom pour Superman.

« Je veux dire, je pense que oui. Ça doit être la seule explication. Sinon, je ne suis qu’un professeur ringard, donc je ne sais pas.

Il y a quelque chose de Clark Kent dans le personnage de Harper dans Le bon endroit, mais il n’est pas trop difficile de l’imaginer jeter les lunettes, se tenir un peu plus droit et sauver le monde sous le nom de The Man of Steel. De plus, comme le montre l’un des Le bon endroit de nombreuses séquences hilarantes, William Jackson Harper est déjà étonnamment en forme, donc le régime alimentaire et l’exercice ne devraient pas vraiment être un problème.

L’idée de Harper en tant que dernier fils de Kypton fait suite à des informations selon lesquelles le producteur JJ Abrams et l’écrivain Ta-Nehisi Coates Redémarrage de Superman se concentrera sur un acteur noir en tant que super-héros titulaire de DC. Il a été signalé pour la première fois plus tôt cette année que JJ Abrams redémarrerait le Superman franchise pour Warner Bros. avec l’écrivain prolifique Ta-Nehisi Coates qui écrit le scénario. Abrams a depuis déclaré à propos du projet : « Il y a encore une nouvelle histoire puissante et émouvante de Superman à raconter. Nous ne pourrions être plus ravis de travailler avec le brillant M. Coates pour aider à porter cette histoire sur grand écran, et nous sommes plus que reconnaissants envers l’équipe de Warner Bros. pour cette opportunité. »

Depuis que l’annonce a été faite, des rumeurs ont circulé pour savoir si le Superman en question sera Kal-El AKA Clark Kent, ou si l’histoire présentera l’un des autres hommes d’acier de DC Comics, Calvin Ellis ou Val-Zod. Il a même été affirmé que, puisque The Batman se déroulerait dans la Terre-2 de DCEU, une Terre alternative qui sera familière aux fans de bandes dessinées, la nouvelle Superman aura également lieu ici, créant un univers partagé séparé dirigé par Dark Knight de Robert Pattinson et Man of Tomorrow redémarré d’Abrams.

Acteur qui respire la sympathie et le charme, Harper ferait certainement un choix intéressant pour le rôle-titre dans Abrams et Coates. Superman. Pour l’instant, nous attendons les annonces officielles et laissons les spéculations se poursuivre. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Jimmy Kimmel Live.

Sujets : Superman