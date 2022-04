Devenez un professionnel de la technologie avec les webinaires SATURN

Vous avez des problèmes avec un appareil spécifique ou vous souhaitez améliorer votre savoir-faire dans divers domaines techniques ? Des connaissances et des compétences techniques précieuses vous sont transmises dans les webinaires SATURN gratuits. Vous pouvez découvrir ici sur quels sujets portent les webinaires et quand ils ont lieu.

Les webinaires SATURN reprendront bientôt, où vous pourrez acquérir de nombreuses connaissances techniques. Entre autres choses, des sujets tels que la configuration de la Fritzbox 7590, des trucs et astuces pour utiliser Android et iOS et le fonctionnement des Smart TV y sont traités. Les webinaires se déroulent en coopération avec Deutsche Technikberatung, ce qui garantit une expertise technique.

Pour participer aux webinaires SATURN, sélectionnez simplement le sujet souhaité et inscrivez-vous sur le site Web. Le nombre de participants est limité, alors n’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire. Mais ne vous inquiétez pas : chaque webinaire a lieu plusieurs fois. Si vous ne pouvez pas obtenir de place pour un rendez-vous, vous pouvez simplement en choisir une autre.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les sujets, points focaux et dates.

Webinaires SATURN : sujets, points focaux, dates



Dans les webinaires sur la Fritzbox 7590, vous découvrirez toutes les informations importantes sur le routeur.



Photo : © AVM GmbH 2019



Webinaire FRITZ!Box 7590 pour les débutants

teneur : Connexions et emplacement, configuration, assistants et plus

: Connexions et emplacement, configuration, assistants et plus Événements : 25.04. / 25.05. / 20.06. / 20.07. / 15.08. / 14.09. / 10.10., de 18h00 à 19h00

: 25.04. / 25.05. / 20.06. / 20.07. / 15.08. / 14.09. / 10.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription

Webinaire avancé FRITZ!Box 7590

teneur : Fonctions étendues, application FRITZ!Fon, fonctions de téléphonie et plus encore

: Fonctions étendues, application FRITZ!Fon, fonctions de téléphonie et plus encore Événements : 27.04. / 23.05. / 22.06. / 18.07. / 17/08 / 12.09. / 12.10., de 18h00 à 19h00

: 27.04. / 23.05. / 22.06. / 18.07. / 17/08 / 12.09. / 12.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription



Vous souhaitez utiliser votre smartphone encore plus efficacement ? Dans les webinaires, vous obtiendrez des conseils et astuces utiles pour Android et iOS.



Image : © Regardez !/Adobe Stock 2020



Trucs et astuces Android

teneur : gestes, widgets, commande vocale et plus

: gestes, widgets, commande vocale et plus Événements : 02.05. / 01.06. / 27.06. / 27.07. / 22.08. / 21.09. / 17.10., de 18h00 à 19h00

: 02.05. / 01.06. / 27.06. / 27.07. / 22.08. / 21.09. / 17.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription

Trucs et astuces iOS

teneur : Personnalisation du centre de contrôle, gestes multi-doigts, toucher haptique/toucher forcé et plus encore

: Personnalisation du centre de contrôle, gestes multi-doigts, toucher haptique/toucher forcé et plus encore Événements : 04.05. / 30.05. / 29.06. / 25.07. / 24.08. / 19.09. / 19.10., de 18h00 à 19h00

: 04.05. / 30.05. / 29.06. / 25.07. / 24.08. / 19.09. / 19.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription



Si vous rencontrez toujours des difficultés pour configurer votre téléviseur, cela vaut la peine de participer aux webinaires pour les téléviseurs intelligents.



Image : © Samsung 2020



LG Smart TV pour les débutants

teneur : Options de fonctionnement et de personnalisation de base, App Store, médiathèques

et plus

: Options de fonctionnement et de personnalisation de base, App Store, médiathèques et plus Événements : 09.05. / 08.06. / 04.07. / 03.08. / 29.08. / 28.09. / 24.10., de 18h00 à 19h00

: 09.05. / 08.06. / 04.07. / 03.08. / 29.08. / 28.09. / 24.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription

Samsung Smart TV pour les débutants

teneur : Options de fonctionnement et de personnalisation de base, App Store, médiathèques

et plus

: Options de fonctionnement et de personnalisation de base, App Store, médiathèques et plus Événements : 11.05. / 06.06. / 06.07. / 01.08. / 31.08. / 26.09. / 26.10., de 18h00 à 19h00

: 11.05. / 06.06. / 06.07. / 01.08. / 31.08. / 26.09. / 26.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription



Dans les webinaires, vous apprendrez toutes les choses importantes sur l’utilisation de Windows (et macOS).



Image : © Microsoft 2021



Windows pour les débutants

teneur : Contrôles de base, nouvelles fonctionnalités, options de personnalisation, programmes antivirus et plus

: Contrôles de base, nouvelles fonctionnalités, options de personnalisation, programmes antivirus et plus Événements : 16.05. / 15.06. / 11.07. / 10.08. / 05.09. / 05.10., de 18h00 à 19h00

: 16.05. / 15.06. / 11.07. / 10.08. / 05.09. / 05.10., de 18h00 à 19h00 Lien vers l’inscription

macOS pour les débutants