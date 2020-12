Devenez un maître Pokémon avec les nouveaux groupes Dynamax

L’entreprise de jouets Takara Tomy a annoncé de nouveaux groupes de Pokémon Dynamax qui simule le évolution Dynamax et est même compatible avec certains jeux de Pokémon.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « The Walking Dead » tease le retour de Rick Grimes

Dynamaxing c’était un nouveau fonctionnalité ajoutée pour les dernières versions de Pokémon, « Épée et bouclier Pokémon ». Il remplace Mega Evolutions et permet à votre Pokémon d’atteindre des tailles énormes, acquérant une nouvelle forme et des attaques plus puissantes.

Contrairement au Méga évolutions, Dynamaxing est disponible pour toutes les créatures. Cependant, seuls quelques spécificités ont une nouvelle forme et Dynamaxing ne dure que quatre équipes, tandis que Les Mega Evolutions durent toute la bataille.

Le bracelet Takara Tomy je sais illuminera et créera des effets son qui imite Dynamaxing. Il a également un mode Acclamation, Quoi Il comprend phrases de caractère comme Ash, Goh et Leon.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Grands albums sortis en 2020 que vous devriez écouter

Le bracelet est également compatible avec Arcade Mezastar, qu’en fait uniquement disponible au Japon.

Le bracelet sera en vente à Japon, mais comprend l’expédition dans le monde entier. Bien que rien n’ait été révélé de l’arrivée de Arcade Mezastar à l’Ouest, Pokémon et Nintendo ils ne sont pas étrangers à périphériques.