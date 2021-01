Devenez un chasseur de vampires du Far West dans le prochain jeu Evil West

Focus Home Interactive et Flying Wild Hog ont annoncé leur prochain titre Evil West pour PC. Le lancement du jeu est prévu pour 2021 et la page de la boutique Steam est maintenant disponible.

Evil West est un jeu de chasse aux vampires situé dans le Far West. Les joueurs peuvent se battre en solo ou en coopération, où le gameplay est explosif. En tant que chasseur de vampires Jesse Rentier, les joueurs doivent devenir un super-héros du Far West pour éradiquer la menace vampire et sauver les États-Unis.

Les joueurs ont le choix entre une variété d’armes. Jesse a un arsenal d’armes à feu, un gantelet alimenté par la foudre et d’autres gadgets pour l’aider dans son voyage. Au fur et à mesure que Jesse avance, il débloquera de nouveaux avantages pour maîtriser ses capacités de chasse aux vampires. Les joueurs pourront personnaliser leurs compétences en fonction de leur style ou essayer différents ensembles de compétences tout au long de plusieurs parties.

Evil West propose un gameplay solo et coopératif. Les joueurs peuvent explorer la campagne ensemble pour sauver le pays. La campagne principale est axée sur la narration. L’histoire a été inspirée par les mythes et les légendes mais stylisée pour s’adapter à la Evil West univers.

Le jeu ne sera lancé que plus tard cette année. Il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles, mais l’éditeur a publié une courte bande-annonce cinématographique qui présente le personnage principal et certains des monstres qu’il combattra.

Le développeur, Flying Wild Hog, est connu pour ses titres précédents Réinitialisation matérielle et Guerrier de l’ombre 1 et 2. Les titres sont tous deux des titres bourrés d’action où les joueurs se battent avec un assortiment d’armes. Les jeux sont actuellement disponibles sur plusieurs plateformes.

Le publié Focus Home Interactif a publié une large sélection de jeux, y compris un autre titre de vampire bien connu appelé Vampyr en 2018. Leur sélection de titres comprend A Plague Tale: Innocence, MudRunner, Insurrection: Tempête de sable, Hardspace: Brise-vaisseau, et beaucoup plus. Leur sélection complète de titres est disponible sur plusieurs plates-formes, y compris Steam.

La vidéo de gameplay est toujours en attente. La cinématique du jeu met en évidence les compétences de combat de Jesse dans un vide, puis sous terre, mais les joueurs attendent toujours des images de jeu en jeu.

Les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur le jeu peuvent suivre l’éditeur et le développeur sur les réseaux sociaux pour en savoir plus dès que les actualités sont disponibles. L’éditeur met également régulièrement à jour la page de la boutique Steam avec des actualités.

Evil West lance en 2021 pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Série X et S, Xbox One et PC.