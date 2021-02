Devenez maître d’arts martiaux à Okinawa Rush plus tard cette année

L’éditeur PixelHeart et le développeur Sokaikan ont annoncé la sortie prochaine de Okinawa Rush. Le jeu sera lancé sur PC et consoles plus tard cette année.

Okinawa Rush est un jeu de plateforme d’action avec des éléments RPG qui se déroule dans Okinawa. Le clan Black Mantis a envahi la région et menace désormais les habitants. L’histoire est racontée à travers des scènes coupées en pixel art, similaires aux jeux rétro du passé.

Les joueurs choisissent l’un des nombreux maîtres des arts martiaux, dont Hiro, Meilin ou Shin. Les joueurs doivent combattre des hordes de ninjas, de démons et d’autres ennemis, ainsi que des combats de boss intenses. Il y aura beaucoup de membres du clan à combattre pour sauver Okinawa.

Le gameplay consiste en une action rapide et fluide avec de nombreux mouvements, combos, jongles et un système de parade intuitif. Le moteur de combat a été conçu sur mesure avec des films uniques pour chacun des trois héros jouables.

Bien que le combat au corps à corps soit toujours une option, les héros ont le choix entre des objets supplémentaires. Les maîtres peuvent se battre avec des épées, des nunchaku et des bâtons pour abattre leurs ennemis. Les ennemis ont également des mouvements et des armes personnalisés. Les joueurs devront apprendre rapidement à parer avec n’importe quelle attaque, projectile et piège.

Pendant que les joueurs se battent à travers Okinawa, il y a des zones secrètes et des mystères à découvrir. Alors que les joueurs peuvent profiter seuls de la campagne principale, il existe un mode coopératif supplémentaire pour jouer avec un ami. Pendant la coopération, les amis peuvent se guérir.

Si les joueurs veulent se lancer directement dans l’action, le jeu propose une action en mode Arcade. Les meilleurs scores sont téléchargés en ligne, afin que les joueurs puissent rivaliser à l’échelle mondiale avec d’autres pour voir qui est le meilleur. Le jeu propose également un dialogue parlé en option pour ceux qui souhaitent une expérience rétro ou une mise à niveau moderne.

Les joueurs peuvent précommander le jeu maintenant. Il n’y a actuellement qu’une version physique standard annoncée pour Okinawa Rush, mais ce n’est pas une édition limitée. Un portage Dreamcast a également été annoncé, mais le développeur a commenté sur Facebook qu’il serait lancé après les autres plates-formes à une date ultérieure.

Okinawa Rush était auparavant un projet de campagne Kickstarter en 2017. Le jeu a été financé avec succès et en développement depuis. Le développeur a continué à tenir les joueurs informés avec des flux Twitch en direct, des flux artistiques, des mises à jour, des flux de jeu, des aperçus de la conception de la scène, et plus encore.

Okinawa Rush lancera au quatrième trimestre 2021 pour PC via Steam, PlayStation 4, Xbox Une, Nintendo Switch et Dreamcast.