Development Studio Vicarious Visions s’apprête à fusionner avec Blizzard Entertainment

Plus tôt dans la journée, nous avons discuté du démantèlement de la division Classic Games de Blizzard, l’équipe 1, et de la fusion d’une filiale de Activision dans l’entreprise en raison de l’espace vide laissé par la division démantelée.

Ici, nous aimerions nous plonger un peu plus dans ce à quoi on peut s’attendre de Vicarious Visions et pourquoi la fusion est faite en général, ainsi que pourquoi le Tempête De Neige La communauté des joueurs hésite un peu à voir ce nouveau développement se faire.

Pour commencer avec l’hésitation, beaucoup craignent que ce soit une autre étape d’Activision pour affirmer plus de contrôle sur Blizzard, ce qui est une préoccupation de longue date de la communauté. Alors qu’Activision prend de plus en plus de contrôle, l’identité de Blizzard devient un peu plus confuse, avec un impact définitif sur les jeux en cours de création.

Étant donné que Blizzard démantèle une équipe dirigée par Blizzard et la remplace par une équipe qui compterait jusqu’à deux cents personnes, détenue et gérée par Activision, il semble que cela pourrait pousser un peu plus le contrôle vers le coin d’Activision.

En ce qui concerne ce que les visions vicariantes est, cela vaut la peine de savoir que Blizzard travaille depuis un certain temps avec le studio de développement. Beaucoup pensent que le travail en question est basé sur le remake de Diablo II, présumé et non confirmé, Diablo II: Resurrected.

Le rapport fourni indique que Vicarious Visions sera «entièrement dédié aux jeux et initiatives Blizzard existants» et restera indépendant de leur emplacement à Albany, New York. Compte tenu des rumeurs selon lesquelles ils ont déjà travaillé dur pour Blizzard, il y a peu de raisons de douter de cela.

Vicarious Visions est également loin d’être un nouvel acteur dans le domaine, formé en 1990 et travaillant sur les ports de plusieurs titres largement acclamés, tels que Doom 3, les titres Tony Hawk et Star Wars: Jedi Knight. L’entreprise a été rachetée par Activision en 2005, devenant ainsi un studio de support.

Sous Activision, Vicarious Visions a travaillé pour porter Destiny 2 sur PC et développer l’extension Warmind, et est resté avec Activision alors que leur travail se terminait sur Destiny après la séparation de Bungie de la société. Leur développement le plus récent, si les rumeurs s’avèrent vraies, est le remaster de Diablo II.

Tout cela s’ajoute pour dire que Vicarious Visions est loin d’être une entreprise amateur qui court le risque de faire de mauvais titres tout en soutenant Blizzard, ce qui est une préoccupation que de nombreux internautes crient depuis le sommet des collines pour protester contre la fusion.

Bien que la principale préoccupation reste la crainte que l’identité de Blizzard continue de se brouiller, Vicarious Visions est néanmoins un studio éprouvé et bien acclamé. Les yeux rivés sur la question de savoir si Activision utilisera cette nouvelle fusion pour affirmer un contrôle supplémentaire, beaucoup attendront de voir les nouveaux développements.