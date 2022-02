Devatha Serial Today Episode Mise à jour écrite 2 février 2022, rebondissements à venir, histoire

Confirmation de la date de sortie de la série Devatha : découvrez la date de sortie OTT de la série Devatha ainsi que les détails de l’épisode, la distribution et l’histoire dans cet article :

Cette série a acquis une énorme popularité après avoir diffusé quelques épisodes qui se poursuivent avec de nouveaux épisodes passionnants. Lorsque cette série a été diffusée, les fans sont enthousiasmés par cette série qu’après le début du dernier épisode, ils sont impatients de connaître l’épisode suivant, qui est le Devatha Serial 2nd Date de sortie février 2022.

Devatha Serial Today Episode Mise à jour écrite 2 février 2022 date de sortie

Devatha Serial est sorti pour la première fois le 17 août 2020. La date de sortie de Devatha Serial n’a pas encore été confirmée et la date de sortie exacte est toujours secrète.

Devatha Serial est une série dramatique indienne. Dans cette série, vous verrez beaucoup de Famille, de Drame. Devatha Serial est réalisé par S.Kumaran et produit par Vikatan Televisions Pvt. Ltd.

Aperçu de l’épisode Devatha Serial Today Mise à jour écrite du 2 février 2022

Nom de la saison Devatha série Numéro de saison 01 Genre Famille, Drame Date de sortie d’origine 17 août 2020 Date de sortie de la série Devatha Pas encore annoncé Réalisateur par S. Kumaran Produit par Télévisions Vikatan Réseau Étoile Maa

Story Line Devatha Serial Today Episode Mise à jour écrite 2 février 2022

Le rôle principal féminin principal dans cette série est Rukmini et elle est jouée par Suhasini tandis que le rôle principal masculin de cette série est Aditya est joué par Arjun Ambati. Rukmini est la fille forte et courageuse qui franchit la barrière de l’interdiction des femmes sur le terrain à cause de l’histoire simple d’une villageoise qui n’hésite pas ou n’a pas honte d’effectuer des travaux d’hommes. La nouvelle série à venir apportera d’énormes quantités de spectacles, des tournants passionnants pour le public qui a toujours aimé et soutenu la série. Et avec eux, Vyshnavee Rami Ready, Nata Kumari et Anila Sreehumar joueront également des rôles clés dans la série.

Le casting de Devatha Serial Today Episode Mise à jour écrite 2 février 2022

Nom réel et nom du rôle :

Rôle Réel Rôle Rukmini Suhasini La femme d’Aditya ranga N / A N / A Aditya Arjun Ambati Le mari de Rukmini Devudamma N / A La mère d’Aditya Vasanth N / A Fils de Vedavathi Bhagyamma N / A La mère de Rukmini Basha N / A L’intérêt amoureux de Satya Kamala N / A N / A Vedavathi N / A La mère de Vasanth Satya N / A La sœur de Rukmini

Où regarder Devatha Serial Today Episode Mise à jour écrite 2 février 2022

On peut regarder cette série sur Star Maa. Nous pouvons également regarder Devatha Serial sur l’application Star Maa ici, tous les anciens et nouveaux épisodes sont disponibles. À l’heure actuelle, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via diverses plates-formes en ligne de n’importe où et à tout moment, comme YouTube TV, Direct TV, Amazon Prime, Netflix, MX player ou toute autre plate-forme. Chaque fois qu’il arrive sur ces chaînes, vous pouvez utiliser le moyen de regarder cette saison et nous ne promouvons ni ne poussons le monde du piratage.

Conclusion : Mise à jour écrite de l’épisode Devatha Serial Today du 2 février 2022

J’espère que vos attentes pour toutes les informations sur cette série dramatique américaine Devatha Serial Release Date sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Toutes les informations que nous partageons au-dessus de l’article proviennent de sources officielles et nous ne partageons jamais d’informations erronées. Si vous avez des questions concernant Abbott Elementary Episode 7, veuillez nous commenter dans la section des commentaires.

FAQ – Mise à jour écrite de l’épisode Devatha Serial Today 2 février 2022

Où regarder Attack on Devatha Serial Today Episode Mise à jour écrite du 2 février 2022? Quelle est la date de sortie de la série Devatha ? Quel est le compte à rebours pour la date de sortie de la série Devatha ? Pouvons-nous regarder Devatha Serial en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, pour donner votre point de vue ou avoir des questions, puis, à ce stade, allez-y et écrivez dans la section des commentaires.

