Dev Patel revient sur l’échec de l’audition de Star Wars et ne s’oppose pas à faire un film de super-héros

Dev Patel, qui est actuellement occupé à promouvoir son prochain film de dark fantasy, Le chevalier vert, a discuté de son échec Guerres des étoiles auditionner dans une interview récente. En parlant à Total Film, Patel a également parlé de sa réticence à jouer dans des films à gros budget. Voici ce qu’il a dit,

« Je ne sais pas si vous êtes autorisé à en parler, parce que vous signez un NDA. Mais oui, je pense que tout le monde l’a fait. Tout le monde a auditionné pour Star Wars. Je me souviens, je pense que je faisais Marigold 2, et j’ai envoyé leur une vidéo iPhone de ma bande-annonce en Inde. La minute suivante, j’ai reçu un rappel, et j’étais là, et c’était fascinant. «

Malheureusement, Dev Patel n’a pas révélé pour quel rôle il a auditionné. Il ne veut probablement pas être dans les mauvaises grâces de la Souris en brisant la NDA. Maintenant que plusieurs Guerres des étoiles spectacles sont en préparation, Patel veut préserver ses chances d’une autre opportunité lucrative. Mais sur la base de la chronologie, son audition a eu lieu en 2014 alors qu’il tournait Le deuxième meilleur hôtel exotique Marigold. Cela signifierait que Patel a très probablement auditionné pour un rôle dans le réveil de la force. Poe Dameron ou Finn, mais il fait aussi l’affaire pour le général Hux. Patel rejoint les rangs de Tom Holland, Michael B. Jordan et de nombreux autres qui ont fait un test d’écran mais n’ont pas pu décrocher le rôle.

Mais quoi qu’il en soit, Patel ne semble pas trop dérouté à l’idée de ne pas obtenir le rôle. Il a même dit qu’il avait transmis d’autres rôles similaires dans des films de franchise. « Je veux dire, écoutez, je ne m’y oppose pas. Ces films sont un vrai spectacle lorsqu’ils sont bien faits. Je suppose que si je rentre dans ces mondes… Je ne sais pas. L’alchimie n’a pas été bonne pour moi , personnellement encore. Ces voyages avec des gens comme David [Lowery], et des trucs comme ça, ont vraiment été les plus nourrissants. »

Patel a ensuite clarifié sa position sur les films à gros budget et pourquoi il n’a pas encore été vu dans un. « Je ne veux pas chier sur ces films, car il y a des artistes incroyables qui réussissent à remporter des Oscars, puis à faire un grand film Marvel. Et il y a des films comme Black Panther qui ont changé culturellement le paradigme dans des moyens énormes. J’ai aimé le premier Captain America. J’ai trouvé que c’était incroyable, l’action là-dedans. Et donc c’est juste de trouver le bon. C’est être invité, et aussi trouver le bon. Ceux qui m’ont été offerts, dont je ne peux pas parler, n’ont pas tout à fait fonctionné pour moi. »

Il semble que Patel se soit vu offrir de grands rôles dans le passé, mais a décidé de les transmettre en faveur de projets plus intrigants comme Lion et Le chevalier vert. Mais Patel est prêt à jouer dans des films de bandes dessinées et n’attend que le « bon ». Patel a également évoqué les rumeurs selon lesquelles il serait en lice pour le prochain James Bond. « Je ne sais pas pourquoi. Je suppose que je devrais le prendre comme un compliment. Mais j’ai l’impression que tous les jeunes acteurs britanniques n’ont pas été associés à Bond à un moment donné, j’en suis sûr ? »

Actuellement, le favori des parieurs est Bridgerton la star Regé-Jean Page et après cela sont les goûts de Tom Hardy et Idris Elba. Les producteurs ont laissé entendre qu’ils partiraient avec un lien plus jeune. Ainsi, Hardy et Elba, qui ont la quarantaine, devraient être hors course. Dev Patel a peut-être une chance de prendre le manteau de 007 après tout.

David Lowery (Pete’s Dragon, une histoire de fantômes) dirige Le chevalier vert d’un script qu’il a adapté d’un poème anglais du XIVe siècle, Sir Gauvain et le chevalier vert. Le film voit le neveu du roi Arthur, Sir Gawain (Patel), se lancer dans une quête pour affronter le personnage principal, une créature géante ressemblant à un arbre. Le film met également en vedette Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Keoghan avec Sean Harris et Ralph Ineson en tant que roi Arthur et Green Knight respectivement.

Le chevalier vert reçoit des éloges des critiques en ce moment. Cela ne devrait pas être trop surprenant étant donné que A24 produit le film. Le studio a toujours produit des films originaux fascinants. Ils ont même remporté l’Oscar du meilleur film pour 2016 clair de lune. A en juger par les premières réactions, Le chevalier vert est une autre entrée solide dans l’impressionnante filmographie d’A24 et ressemble à un candidat infaillible aux Oscars.

Le chevalier vert sortira dans le monde le 30 juillet. Mais en raison de l’augmentation de la variante Delta du virus Covid au Royaume-Uni, le film a été reporté indéfiniment dans le pays. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Total Film.

Sujets : Guerres des étoiles