Dev Patel révèle pourquoi il ne fait plus de cassettes à gros budget

La carrière d’acteur de Dev Patel a commencé à gagner en notoriété depuis sa participation en 2007 à la série britannique « Skins », et un an plus tard, l’interprète d’origine hindoue a participé au film multi-primé « Slumdog Millionaire » sous la direction de Danny Boyle. , et depuis lors, il est devenu l’une des stars de cinéma les plus remarquables de sa génération.

Le statut nouvellement acquis de Patel en tant qu’étoile montante l’a amené à assumer le rôle antagoniste du prince Zuko dans « The Last Airbender », une adaptation en direct de la populaire série animée Nickelodeon, du réalisateur et scénariste M. Night Shyamalan.

Sorti en 2010, « The Last Airbender » s’est avéré être un échec devant la critique et le box-office international. Non seulement ce serait la plus grande pierre d’achoppement de la carrière de Shyamalan, mais il a également été répertorié comme l’un des pires films jamais réalisés. Patel lui-même viendrait s’excuser publiquement auprès des fans du dessin animé car il considérait qu’il n’était pas le bon acteur pour le personnage de Zuko.

Après sa participation à « The Last Airbender », Patel a l’intention de revenir au blockbuster, notant dans une récente conversation avec le New York Times que le film de Shyamalan a été « le pire qu’il ait jamais fait », bien qu’il admette respecter les acteurs qui Ils travaillent sur des productions qui nécessitent des séquences sur fond vert.

«Je ne me suis pas vraiment épanoui dans cette position. Chapeau à tous ces acteurs incroyables qui font des films Marvel avec de grands fans bruyants et un écran vert, des balles de tennis et tout ça », a déclaré Patel. L’acteur reconnaît avoir auditionné pour « Star Wars : Le Réveil de la Force », mais en raison du grand impact de la saga sur la culture populaire, il est compréhensible qu’il s’intéresse au film.

Dev Patel s’est concentré sur des productions plus petites telles que « Le meilleur hôtel exotique de Marigold », « L’histoire personnelle de David Copperfield » et « Lion », qui lui ont valu une nomination aux Oscars dans la catégorie « Meilleur acteur de soutien ». avec « The Green Knight », film fantastique réalisé par David Lowery sous la production d’A24.