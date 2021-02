«  Deuxième tour!  »: L’as de l’UFC Merab Dvalishvili revient pour un «  match revanche  » avec un lac gelé après avoir été BUSTED OPEN en plongée qui a mal tourné (VIDEO)

La star géorgienne de l’UFC, Merab Dvalishvili, a montré que son sens de l’humour était resté intact après son retour au «rematch» du lac gelé qui a conduit à une blessure à la tête désagréable et à un voyage aux urgences plus tôt cette semaine.

Dvalishvili a fait sensation en ligne lorsqu’il a publié une vidéo sur Instagram le montrant en train d’essayer de plonger dans ce qu’il pensait être un lac enneigé – mais un bruit sourd écœurant et des lacérations de la tête noueuses plus tard, il a rapidement découvert que le lac avait gelé depuis le dernier. le temps qu’il y avait été.

Le joueur de 30 ans, qui est le 12e combattant classé dans le pli des poids coq de l’UFC, était clairement mal à l’aise après le plongeon malheureux, émergeant rapidement du lac tout en tenant sa tête alors que du sang coulait sur ses avant-bras.

Dans un autre message, Dvalishvili a assuré aux fans qu’il n’était en grande partie pas blessé et que la partie la plus douloureuse de tout l’incident s’était produite dans la salle d’urgence où les médecins ont utilisé des agrafes pour endiguer le saignement.

Comme le signe de tout combattant digne de ce nom, Dvalishvili n’allait pas laisser le plan d’eau gelé prendre le meilleur de lui – et il est revenu pour le deuxième round, cette fois avec un garde-tête de boxe et des gants pour montrer son ennemi inférieur à zéro qu’il faut beaucoup plus que des coupures désagréables et une légère commotion cérébrale pour le maintenir à terre.

« Hé les gars, j’espère que vous allez tous bien», a-t-il annoncé sur Instagram.Alors hier, je fais cette erreur – j’ai sauté dans l’eau glacée.

«Je n’aurais pas dû sauter mais la veille il ne faisait pas froid, c’était juste de la neige.

« La nuit précédente, il y avait beaucoup de neige et je croyais sauter dans la neige. Je me trompe.

« J’espère que tout le monde s’est amusé, tout le monde a ri. Donc cette vidéo est juste pour le plaisir – j’espère que vous apprécierez. «

Toute légèreté mise à part, Dvalishvili peut compter ses étoiles chanceuses que les blessures qu’il a subies n’étaient pas plus graves.

S’il s’était assommé sur l’épaisse couche de glace, il aurait plongé inconscient dans l’eau – et étant donné qu’il était seul et se filmait avec son propre téléphone, il n’y aurait eu personne pour alerter les autorités de sa situation.

Dvalishvili, qui a remporté cinq combats consécutifs à l’UFC pour se tenir au bord de la course au titre à 135 lb, devait affronter le dangereux Cody Stamann lors de l’événement de l’UFC à Las Vegas samedi, mais a été contraint de se retirer du combat en raison des effets. associé à un diagnostic positif de coronavirus.

