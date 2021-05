Deuxième défi de la communauté Days of Play terminé, déblocage de cinq avatars PSN gratuits

Ceux qui participent à la Jours de jeu Les défis de la communauté ont maintenant terminé la deuxième tâche, débloquant cinq avatars PSN à utiliser sur les consoles PlayStation. Même les propriétaires de PS5 bénéficient de la récompense cette fois-ci! Si vous vous êtes inscrit à temps, des avatars sur le thème de Sackboy: A Big Adventure, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II et Demon’s Souls seront envoyés à vos messages PSN dans les prochains jours. Un bien meilleur résultat que ce que le premier défi communautaire a dû distribuer, c’est certain.

Il y a un autre objectif ambitieux pour ce défi communautaire, mais avec la troisième et dernière tâche commençant demain matin, il est très peu probable que ces exigences soient remplies. 700 000 jeux supplémentaires devraient être lancés et 1,9 million de trophées débloqués pour que cela se produise.

La tâche finale nécessite au moins trois millions de jeux PlayStation pour être démarrés et neuf millions de trophées gagnés. Les récompenses pour cette dernière étape incluent un thème dynamique PS4 et un autre avatar PSN. Celui-ci commence le matin, mais dans quelle mesure avez-vous contribué à ces défis communautaires Days of Play? Et allez-vous utiliser l’un de ces nouveaux avatars? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.