Deux vaccins Sinopharm COVID-19 jugés sûrs et efficaces contre le virus

Un travailleur médical prépare une dose de vaccin Sinopharm dans un centre de vaccination à Pékin. Crédit d’image: AP Photo / Mark Schiefelbein

Deux vaccins fabriqués par Sinopharm en Chine semblent sûrs et efficaces contre le COVID-19 , selon une étude publiée dans une revue médicale. Les scientifiques attendaient plus de détails sur les deux vaccins, même s’ils sont déjà utilisés dans de nombreux pays, et l’un d’eux a récemment obtenu le soutien de l’Organisation mondiale de la santé pour une utilisation d’urgence. Le rapport, publié en ligne dans le Journal of the American Medical Association, a conclu que les deux vaccins sont efficaces à environ 73% et 78%, comme Sinopharm l’a précédemment affirmé.

Des chercheurs de Sinopharm et de ses partenaires locaux au Moyen-Orient affirment que l’essai a impliqué environ 40380 participants avec les deux vaccins de la société – l’un développé par l’Institut des produits biologiques de Wuhan et l’autre par l’Institut des produits biologiques de Pékin – et un placebo. L’essai a été mené dans quatre pays – Bahreïn, les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Jordanie. Cependant, l’étude a fourni des données uniquement pour Bahreïn et les Émirats arabes unis.

«Il n’y a rien de très surprenant. C’est conforme à ce qu’ils ont affirmé précédemment, mais cela n’élimine pas complètement les doutes sur Sinopharm », a déclaré Jin Dong-yan, professeur de médecine à l’Université de Hong Kong qui n’a pas participé à l’étude.

Il a émis des doutes sur la protection du vaccin sur la base d’une récente flambée de cas dans la nation insulaire des Seychelles, qui avait vacciné une grande majorité de sa population avec le vaccin Sinopharm.

L’étude, réalisée principalement chez des hommes plus jeunes, contenait peu d’informations sur l’efficacité du vaccin contre les maladies graves. Certains experts se sont également déclarés préoccupés par la pénurie de participantes, dont près de 85% étaient des hommes.

«Il est important de vous assurer que vous l’avez testé chez suffisamment de femmes pour pouvoir commencer à détecter d’éventuels problèmes de sécurité», a déclaré Ashley St. John, professeur agrégé à la Duke-NUS Medical School à Singapour.

Un porte-parole de l’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les vaccins, tous deux fabriqués avec des virus inactivés, ont déjà été administrés à des millions de personnes dans le monde.

L’Organisation mondiale de la santé a autorisé le vaccin de l’Institut des produits biologiques de Pékin pour une utilisation d’urgence au début du mois de mai, ce qui en fait le premier vaccin chinois à recevoir la certification.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré en avril que la Chine avait fourni des vaccins à plus de 100 pays, bien qu’elle ne les ait pas identifiés. Alors que la Chine utilise six vaccins, la majorité de ses exportations proviennent de deux sociétés: Sinopharm et Sinovac.

