Deux thèmes de jeux vidéos qui changent de la mythologie nodique

Entre God of War (et le prochain God of War : Ragnarok), Assassin’s Creed Valhalla, Valheim et bien d’autres, les jeux vidéo s’inspirant de la mythologie nordique sont légion. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : la mythologie nordique est incroyablement étendue et se prête assez facilement aux jeux vidéo, avec des ennemis terrifiants et de nombreux lieux légendaires à découvrir. Même Witcher 3 : Wild Hunt mettait en avant des décors inspirés de la Norvège sous la forme de Skellige.

Grâce en grande partie à Marvel, qui a fait de personnages comme Thor et Loki des noms reconnaissables, la mythologie nordique est également devenue très accessible. Ainsi, le grand peut se prête à l’essai de titres comme God of War et Valhalla, en sachant à quoi s’attendre. Cependant, cette dernière n’est pas encore popularisée au point de la mythologie grecque ou romaine. La mythologie nordique conserve donc une part de mystère qui attire les joueurs depuis plusieurs années. Le sujet est vaste, et une grande partie n’a pas encore été abordée.

Cependant, il est temps pour l’industrie du jeu vidéo de commencer à s’éloigner de la tendance norvégienne. C’est une chose d’avoir des jeux de qualité qui se déroulent en Norvège, mais c’en est une autre d’avoir trois jeux à succès qui s’y déroulent en moins de dix ans. Le cadre norvégien commence à être un peu surexploité, alors qu’il existe tant d’autres lieux, cultures et mythologies qui peuvent (et doivent) être explorés sous forme de jeux vidéo. Il y en a deux en particulier qui seraient un changement de décor parfait.

L’Égypte

À part Assassin’s Creed Origins et Tomb Raider, l’Égypte n’a pas été mise en avant dans beaucoup de grands jeux vidéo, malgré sa longue et fascinante histoire. Pourtant, le monde des casinos en ligne s’est déjà bien approprié cette thématique avec un nombre incalculable de machines à sous se basant sur l’Egypte et ses mystérieux trésors. Parmi les plus populaires, nous retrouvons : Book of Ra, Age of Egypt ou encore Egyptian King, tous disponibles sur ces casinos sérieux en Suisse.

Toutefois, l’heure de gloire de l’Egypte pourrait bientôt sonner. Il a été suggéré qu’après God of War : Ragnarok, Kratos et Atreus pourraient se rendre en Égypte. La série de bandes dessinées God of War : Fallen God a emmené Kratos en Égypte dans son tout premier numéro, où on lui a dit qu’il avait un destin à accomplir au pays des pharaons. D’une manière ou d’une autre, Kratos devra y revenir un jour.

Un futur jeu God of War serait un excellent moyen de mettre en avant l’Égypte ancienne et la mythologie égyptienne. Ce que les amateurs de la licence ne savent peut-être pas, c’est que le reboot aurait pu se dérouler en Egypte. L’équipe créative était partagée entre la Norvège et l’Égypte, mais a fini par se décider pour la première parce que son ambiance y est plus calme. Pour le développement du personnage que Sony Santa Monica avait prévu pour Kratos, il était important de ne pas avoir beaucoup de distractions.

La culture de l’Égypte ancienne aurait exigé une approche complètement différente. La société était beaucoup plus sociale et les pharaons étaient directement liés aux dieux – beaucoup d’entre eux pensaient en être un à proprement parler. Kratos se serait retrouvé dans un environnement beaucoup plus dense, avec beaucoup moins de temps pour penser.

L’Égypte compte de nombreux dieux et déesses à intégrer dans un jeu God of War, notamment Amon-Râ, Osiris et le dieu égyptien de la guerre, Montu. Montu était supposé aider l’Égypte à conquérir la gloire, comme tout dieu de la guerre, mais il était également vénéré pour sa capacité à protéger la vérité, l’équilibre et l’harmonie. Espérons que la franchise God of War se rende bientôt en Égypte, soit avec Kratos, soit avec un spin-off dirigé par Atreus.

La Chine

Le Japon a été beaucoup exploré, plus récemment par l’énorme succès de Ghost of Tsushima. Cependant, la Chine n’a pas reçu beaucoup d’attention dans le monde des jeux vidéo récemment. La mythologie chinoise, en particulier, n’a pas été explorée. Un jeu vidéo narratif se déroulant dans la Chine ancienne pourrait être très intéressant.

L’histoire de la Chine est unique dans la mesure où elle a été fermée au reste du monde pendant des années, se considérant comme un royaume intermédiaire entre l’humanité et les dieux. La mythologie chinoise est remplie de personnages fascinants comme le roi dragon qui règne sur les mers, le malicieux roi singe, et l’empereur de jade qui règne sur le ciel. Qui ne voudrait pas visiter le royaume des cieux et rencontrer l’empereur de jade ?

Kratos pourrait s’aventurer en Chine un jour, mais ce serait peut-être mieux pour la franchise Assassin’s Creed. Depuis des années, les fans demandent à Ubisoft un jeu Assassin’s Creed se déroulant dans le Japon féodal, mais Sucker Punch les a devancés avec Ghost of Tsushima. Le Japon ferait toujours un excellent jeu Assassin’s Creed, mais Ubisoft pourrait peut-être envisager de revenir à la Chine et de lui donner le jeu complet qu’elle mérite au lieu de s’arrêter à un spinoff.

Assassin’s Creed a en effet brièvement exploré la Chine dans Chronicles, mais cette histoire n’a duré qu’environ six heures et a à peine effleuré la surface de ce qu’il pouvait être exploré. La longue histoire dynastique donne beaucoup de matière à travailler au niveau de l’histoire de base, mais il y a aussi beaucoup à découvrir dans le domaine mythologique.

Il n’y a rien de mal à jouer à des jeux qui se déroulent en Norvège, mais après God of War : Ragnarok, il sera temps de faire une pause et d’explorer un nouveau décor. L’Égypte et la Chine sont deux options qui conviendraient parfaitement à God of War et Assassin’s Creed, sachant qu’il y a encore tellement d’autres pays et mythologies à explorer dans les jeux vidéo que nous n’avons pas mentionné ici.