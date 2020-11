Deux sujets testés pour le vaccin Covid partagent leur expérience sur TikTok

L’annonce de la disponibilité de l’ancien Vaccins contre le covid-19 il a redonné espoir à des centaines de millions de personnes menacées par la pandémie et la crise économique qui en a résulté. Pour accéder aux résultats communiqués ces jours-ci par les laboratoires pharmaceutiques, la contribution de milliers de bénévoles qui ont accepté participer à des expériences spéciales visant à vérifier l’efficacité des composés: de nos jours, certains de ces participants sont en se tournant vers les plateformes sociales telles que TikTok pour raconter leur expérience des tests.

C’est le cas, par exemple, d’Ashley Locke, une Américaine de 29 ans originaire du Tennessee qui a participé à l’expérimentation mise en place par Oxford-AstraZeneca pour son composé AZD1222, et qui l’a annoncé à ses followers sur TikTok avec une vidéo se montrant.a sur le chemin de la clinique où il était sur le point de recevoir sa première injection. La vidéo a capté l’intérêt de centaines de milliers de personnes, à tel point que la jeune femme a alors inauguré une série de contenus dans lesquels elle proposait mises à jour sur votre santé et sur le processus de contrôle mis en place par les fabricants de vaccins. Locke n’a même pas manqué de répondre aux curiosités des followers avec tiktok ad hoc, ni pour résister aux antivaccinistes et aux négationnistes qui comparent encore Covid-19 à une grippe commune.

A quelques centaines de kilomètres de là, en Géorgie, une autre jeune de 29 ans suit le même chemin, mais avec un autre vaccin: elle s’appelle Chelsea Regina et la préparation est une autre de celles qui ces derniers jours a été déclarée à un stade avancé de développement. – celui de Pfizer. Son aventure a commencé en septembre; les contenus consacrés au vaccin sont plus rares et les followers passionnés par son histoire sont moins nombreux mais – comme elle l’a dit à Yahoo – la jeune femme est toujours heureuse de partagez les détails avec votre public un processus qui l’a d’abord intriguée.