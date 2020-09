Deux stars de DC soutiennent les commentaires de John Boyega sur Star Wars

L’acteur a assuré dans une interview que son personnage était une pure question de marketing

John Boyega il a toujours été un type qui a soulevé la controverse avec ses opinions. Vous devez juste vous souvenir de celui qui a été mis en place quand il a commenté (à sa manière) la relation entre Rey et Kylo Ren après la première de “La montée de Skywalker”. Mais avec qui il a été le plus amorcé, c’est avec son propre personnage, Finn, dont il a sévèrement critiqué Disney hier parce qu’il ne s’était pas développé autant que les autres personnages, s’assurant que l’ancien stormtrooper et Rose, le personnage de Kelly Marie Tran avaient été écartés.

En gros, l’acteur est venu dire qu’ils avaient placé ces deux personnages pour des raisons marketing. La vérité est que les affiches de “La force se réveille“Ils sont venus montrer à Finn avec un sabre laser quand plus tard les parcelles autour du personnage n’étaient même pas fermées. Après ces commentaires, qui ont suscité de nombreux débats Twitter, les premiers supports sont arrivés, curieusement, deux stars de DC qui sont d’accord avec le point de vue de l’acteur.

Le premier d’entre eux c’était Ray Fisher, celui en charge de donner vie à Cyborg dans l’univers étendu de DC, qui est d’accord avec les accusations de Boyega, et a même assuré que à Hollywood, la rentabilité était supérieure au divertissement. Fisher a répondu à un utilisateur demandant une conversation sur l’industrie entre Ray Fisher et John Boyega: “Il se peut que lorsque l’enquête (dans laquelle Warner Bros. examine les abus et le manque de respect que Fisher a dénoncé dans le tournage de” Justice League “) sera terminée, Hollywood ne sera plus le même”, a souligné l’acteur.

Candice Patton, celui en charge de jouer Iris West sur la série CW, “Le flash”, a cité l’entrevue assurant que ella avait aussi subi une mauvaise expérience en jouant un personnage qui dans les bandes dessinées est généralement blanc. De son côté, Boyega, après toute l’agitation qui a été montée en Twitter, a demandé à chacun de lire l’article en entier avant de donner son avis, et que s’ils ne se taisaient pas, en ajoutant que ce que vous voulez, c’est que la situation change pour le mieux.

