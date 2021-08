Deux sagas formidables sont les plus regardées sur HBO Max

Avoir une plateforme de diffusion à portée de main est devenu en très peu de temps quelque chose d’indispensable pour les fans de séries et de films. Tel est le cas, qu’en États Unis chaque week-end, des millions d’utilisateurs reproduisent simultanément du contenu tendance. Dans les derniers jours, les chiffres officiels qu’il a obtenus ont été publiés HBO Max et quelque chose a attiré mon attention : deux sagas Ils sont les plus consultés de l’application.

La plate-forme, qui a récemment débarqué en Amérique latine, est déjà installé à 100 % sur le marché et fait partie des sites avec le plus grand nombre d’abonnés au monde. Avec des films classiques de Warner Bros., Cartoon Network, Bandes dessinées à courant continu et les premières de Nombre maximal d’originaux, son catalogue est devenu l’un des plus pertinents du moment. Combat mortel Oui Escouade suicide 2 en sont le parfait exemple : quelques semaines après leur première respective, ils cumulent déjà plus de deux millions de vues chacun.







Après ces longs métrages, il se classe troisième Wonder Woman 1984 avec 2,2 millions et à la quatrième place Ligue de justice : la coupe Snyder avec 1,8 million. La source de ces données est basée sur les décomptes d’audience en temps réel via les Smart TV américaines autorisées. C’est-à-dire que l’utilisation d’appareils mobiles n’est pas reconnue dans les chiffres, ils sont donc sûrement beaucoup plus élevés en réalité. Découvrez ici combien chacun des films a gagné après sa première.







Les chiffres qui impactent HBO Max

Quelques semaines après son lancement, Escouade suicide 2 s’installe comme le deuxième film le plus regardé de la plate-forme. Collecte déjà 2,8 millions de vues dans les foyers américains qui ont profité de la première de James Gunn dans le confort de votre maison. Cependant, l’argent récolté n’était pas satisfaisant pour les dirigeants de l’entreprise : ils espéraient obtenir au moins 30 millions de dollars, et à la place ils ont obtenu 26,5 millions. Ce film n’est pas encore disponible en Amérique latine puisqu’il est toujours projeté dans les salles. Cependant, il est maintenant disponible pour profiter Suicide Squad : Dette infernale ; Oiseaux de proie; Batman et Harley Quinn ; Oui Harley Quinn.

Avec 26% de hausse, Combat mortel Il est l’élu du public. Le long métrage R-rated sorti cette année par Simon McQuoid, a déjà été vu par plus de 3,8 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis. Il est disponible pour profiter sur HBO Max Latam ainsi que Combat mortel à partir de 1995, Mortal Kombat : l’annihilation Oui Mortal Kombat Legends : La Revanche du Scorpion. En ce qui concerne les chiffres d’argent, sa collecte était de 23,3 millions de dollars.