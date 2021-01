Deux prototypes d’iPhone pliables passent les tests internes d’Apple

Deux prototypes d’iPhone pliables auraient passé des tests de durabilité internes: un smartphone à double écran avec une charnière et une sorte de téléphone à clapet qui fonctionne de manière similaire au Samsung Galaxy Z Flip. Mais un seul des deux modèles devrait arriver à maturité sur le marché.

Les rumeurs sur l’iPhone pliable existent depuis des années. Mais maintenant, les spéculations deviennent plus concrètes. Selon un rapport du site Web taïwanais Economic Daily News (via MacRumors), deux prototypes d’iPhone pliables ont maintenant passé des tests de durabilité internes. Lors des tests dans une usine Foxconn, les charnières prototypes auraient été mises à l’épreuve. Il y a donc encore peu de technologie iPhone à l’intérieur.

Un seul modèle d’iPhone pliable devrait apparaître en 2022 ou 2023

Selon le rapport, les deux prototypes testés sont un modèle à double écran et une sorte de téléphone à clapet. Le premier utilise deux écrans reliés par une charnière. Bien qu’il s’agisse de deux écrans distincts, lorsqu’ils sont dépliés, ils doivent offrir une expérience utilisateur similaire à celle d’un seul grand écran. Le deuxième prototype Apple, quant à lui, est plus conçu comme un téléphone à clapet, très similaire au Samsung Galaxy Z Flip. On dit même que ce modèle utilise un écran OLED flexible de Samsung.

Les deux prototypes d’iPhone pliables auraient passé des tests de durabilité avec 100 000 fois d’ouverture et de fermeture. Pour commencer, c’est une bonne nouvelle que deux modèles aient réussi ces tests. Néanmoins, il faudra un certain temps avant que l’un des deux smartphones Apple pliables ne soit prêt pour le marché. Des experts comme Jon Prosser n’attendent pas la sortie d’un iPhone pliable avant 2022 ou 2023.