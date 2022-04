Deux pouces : Netflix ajoutera une nouvelle fonctionnalité pour que vous ayez toujours quelque chose à regarder

Partager

Maintenant, Netflix vous permet d’évaluer le contenu que vous aimez le plus avec une nouvelle option : l’option deux pouces vers le haut.

Netflix, la plateforme de streaming la plus populaire aujourd’hui, a un système de classification du contenu qui a commencé à utiliser des étoiles et a changé, en 2017, pour une option basée sur les pouces vers le haut et vers le bas.

Eh bien, maintenant, le colosse du streaming vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité dans votre système de notation pour que vous ayez toujours quelque chose à voir : les deux pouces vers le haut.

Netflix vous permet de marquer le contenu que vous aimez le plus avec deux pouces vers le haut

Netflix a confirmé, par une entrée sur son site officiel, qu’il a mis en place un nouveau bouton « amour »identifié par deux pouces vers le haut, dans leur système de classification du contenu.

Cette nouvelle fonctionnalité est maintenant disponible sur leurs applications mobiles pour iOS et Androiddans les applications pour téléviseurs et dans la version Web.

Pour utiliser ce nouveau bouton « J’aime », il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Netflix sur votre mobile Android

sur votre mobile Android Sélectionnez le contenu que voulez-vous valoriser

que voulez-vous valoriser Faites un appui long sur le bouton Apprécier qui apparaît avec une icône de pouce vers le haut

qui apparaît avec une icône de pouce vers le haut Cliquez sur l’option « J’aime » qui s’identifie à une icône de deux pouces vers le haut

Concernant cette nouvelle fonction, Christine Doig-Cardet, directrice de l’innovation produit chez Netflixindique ce qui suit :

« Le ‘J’adore ça !’ Cela permet d’affiner vos recommandations, nous suggérons donc encore plus de séries ou de films en fonction de ce qui vous passionne. Un pouce vers le haut nous indique toujours ce que vous avez aimé, nous utiliserons donc cette réponse pour recommander un contenu similaire. Mais un « J’aime ça ! » ! » Cela nous dit ce que vous aimez et nous aide à faire de meilleures recommandations. Par exemple, si vous avez aimé The Bridgertons, nous vous suggérons plus de titres produits par Shondaland ou mettant en vedette des membres de sa distribution.

9 trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de Netflix

Cela signifie que, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Netflix améliorera ses algorithmes de recommandation de contenu et suggérer des séries et des films beaucoup plus en accord avec vos goûts.

