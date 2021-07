Deux pintes de bière blonde et un paquet de chips de retour après 10 ans d’absence

Bien que nous ne sachions pas exactement quand la série sera de retour, nous pouvons être assurés que Susan Nickson – la créatrice de la série – sera de retour aux commandes, aux côtés des stars Ralf Little et Will Mellor.

Little et Mellor ont joué respectivement Jonny Keogh et Gaz Wilkinson, et ils auront du travail à faire étant donné que Keogh a été tué à la fin de la dernière manche lorsqu’il a été mangé par un requin.

Oui, il faudra du temps pour s’en remettre.

Quoi qu’il en soit, ils ont le temps d’y réfléchir, car – comme l’a souligné Nicklin – ils attendent la BBC et le processus a jusqu’à présent été « extrêmement lent ».

Crédit : BBC

Elle a dit: « Donc, en gros, ce que vous avez, c’est moi, Will, Ralf et nous trois allons juste » ouais, nous sommes là, nous le ferons « et la BBC va » ah génial, ouais faisons-le’ et je suis en quelque sorte assis ici en train de dire ‘OK, quand ?’ et ils disent « Eh bien, nous ne savons pas ».

« Donc, ce que nous avons, c’est une société qui n’en a aucune idée. »

Le spectacle, qui s’est terminé en 2011, mettait également en vedette des acteurs tels que Sheridan Smith, Natalie Casey et Kathryn Drysdale.

Il n’est pas clair s’ils reviendront tous, mais Nicklin a déclaré que la nouvelle série se concentrera sur le personnage de Little et Mellor, alors qu’ils tentent de se frayer un chemin dans un monde changé où les choses ne sont plus tout à fait ce qu’elles étaient.

Elle a expliqué comment elle voulait explorer l’idée de «deux vieux geezers de la classe ouvrière» sans comprendre que certains mecs ne sont pas aussi gentils qu’eux.

Crédit : BBC

Nicklin a déclaré: « Je veux voir l’histoire réconfortante de gens comme Gaz et Jonny, qui vivent dans un monde où les méchants n’existent pas.

« Je veux qu’ils reconnaissent que les méchants sont là-bas, mais je ne veux pas que Gaz et Jonny soient eux. »

Une personne qui pourrait ne pas être à bord est Smith, qui – selon Mellor – ne lui a pas parlé depuis plusieurs années maintenant.

Il a déclaré au Mirror: « Je n’ai pas vu Sheridan ni parlé à Sheridan depuis quatre ans. Je l’ai appelée pendant un moment et rien, donc je ne la connais plus.

« Je lui souhaite tout le meilleur, mais elle ne m’a pas appelé depuis des années. »