Deux personnages de Game of Thrones ont célébré leurs retrouvailles

Ils se connaissent très bien et grâce à la série de Le Trône de Fer a partagé une histoire qui a marqué les fans de la série épique HBO. Emilia Clarke Oui Jason momoa Ils se sont retrouvés et ont célébré l’occasion via Instagram, où la jeune actrice a mis en ligne une photo avec son ancien partenaire dans laquelle les acteurs sont très heureux. L’image n’est pas passée inaperçue et plus de deux millions de personnes l’ont aimée.

Dans Le Trône de Fer ils étaient mari et femme. Elle la Mère des dragons, est forcé de se marier Drogue. C’est un guerrier imposant, avec une réputation qui pourrait effrayer même les ennemis les plus courageux. Au début, Dany elle avait peur de son mari, mais a développé plus tard de l’affection pour Drogue et elle est même tombée enceinte de lui. Malheureusement, elle subit une trahison qui entraînera la mort de son fils et celle de son partenaire en même temps.

Emilia Clarke et Jason Momoa ensemble

Jason momoa profité de la popularité de Le Trône de Fer qui a donné une impulsion à une carrière qui a fait des apparitions dans des séries telles que Alerte à Malibu Oui Porte des étoiles : Atlantide. Actuellement, l’acteur est Aquaman dans le DC Univers étendu. Le personnage est déjà apparu dans son propre film et dans les deux versions de Ligue de justice: la de Joss Whedon et la coupe de Zack Snyder. Une suite à son entrée originale en tant que roi des sept mers est attendue.







Emilia Clarke a participé à des sagas d’un grand poids dans l’histoire du cinéma. Tout d’abord, son rôle principal dans Terminateur : Genèse, agissant comme l’icône Sarah Connor, rôle qui a popularisé Linda Hamilton. Émilie cela faisait aussi partie de Guerres des étoiles, dans le film de Han Solo, Quoi Qui ‘Ra, un ami du passeur.

Les protagonistes de Le Trône de Fer ils ont été réunis après une longue période avec des carrières qui se sont poursuivies. Avec plus ou moins de succès, mais restant en vigueur dans les franchises qui jouissent d’une forte popularité. Emilia Clarke Oui Jason momoa Ils font partie d’Hollywood et on peut espérer continuer à les voir encore longtemps dans des projets intéressants.